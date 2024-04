Renate punto e a capo: "Testa al prossimo anno"

Cosa ci ha detto la partita di Trento? Innanzitutto che la volontà e le energie in casa Renate per dare un ultimo disperato assalto ai playoff erano pressoché nulle altrimenti non si spiegherebbe la decisione di fare esordire dal 1’ Ciarmoli e De Leo della Primavera. Peccato perché una vittoria a Trento (si è stati sullo 0-0 fino all’ 81’) avrebbe regalato ai nerazzurri il decimo posto, quindi la partecipazione alla post-season. Certo, se si fosse partiti coi titolari magari la sfida del Briamasco sarebbe finita alla stessa maniera o, visto l’andazzo, anche peggio. Ai playoff ci vanno i padroni di casa, il Renate si salva (lo era già da sette giorni) e si prepara già da ora alla prossima stagione senza cambiare, nonostante i risultati, il management. Alla direzione sportiva resta Oscar Magoni (nella foto). Che si prende in toto le responsabilità degli insuccessi, giudicando ampiamente "al di sotto delle aspettative" il risultato sportivo ottenuto ("non avremmo meritato i playoff perché non siamo stati performanti, ma nemmeno di retrocedere perché non siamo mai stati in zona playout", dice) ma dando appuntamento a tutti per la prossima stagione. Anzi in vista del mercato che, crediamo, sarà ancora all’insegna delle grandi novità come quello estivo 2023 e quello di riparazione 2024.

"Cercheremo di attrezzarci meglio, di fare meno errori, di essere più competenti – la prospettiva di Magoni –. In vista della prossima stagione, circa la quale mi sono già confrontato con la presidente e il direttore generale Crippa, cercheremo di fare meglio, di provare a fare qualcosa di diverso, di migliorarci tutti, io per primo. Di ritrovare l’entusiasmo, di tornare ad essere quella squadra scintillante che il Renate è stata per tanti anni. Faremo tesoro degli errori commessi, è stato comunque un anno formativo. Ma non dimentichiamo una cosa, che la prossima sarà la 16esima stagione tra i professionisti del Renate".