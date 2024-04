Reno all’esame Coriano. Sanpa, un ultimo sforzo

Il campionato di Eccellenza torna subito dopo il turno infrasettimanale di mercoledì. Domani, alle 15.30, si disputano le gare della quattordicesima giornata di ritorno. Al termine della regular season mancano 4 turni.

Reno-Tropical Coriano. Al ‘Nostini’ la matricola di mister Ortolani torna in campo a distanza di 16 giorni dall’ultimo impegno, ovvero il ko 2-0 a Sasso Marconi contro la capolista. I gialloblù, sesti a quota 46, difendono la posizione di assoluto prestigio dall’assalto dei riminesi, che inseguono ad una lunghezza. La zona playoff dista 7 punti, ed è forse troppo lontana, ma niente potrà cancellare una stagione da incorniciare, condotta sempre nelle zone alte della classifica, mettendo in vetrina anche l’attuale capocannoniere Filippi con 18 reti. Da ‘vendicare’ c’è il ko dell’andata, quando il Tropical vinse 1-0.

Russi-Savignanese. È una sorta di testacoda che, per la classifica, interessa solo agli ospiti. I falchetti sono infatti saldamente all’8° posto con 42 punti, ma reduci dal ko col Sanpaimola e dal pareggio a reti bianche col Tropical Coriano. I rivieraschi, allenati da Davide ‘Momo’ Montanari, per 4 anni attaccante del Russi negli anni 90, sono invece penultimi con 24 punti, a -5 dalla zona playout, e dunque con l’acqua alla gola. Giocheranno col lutto al braccio per la scomparsa della presidentessa De Zardo. All’andata finì 0-0, mentre il bilancio degli ultimi 14 scontri diretti parla di 2 vittorie del Russi, 6 pareggi e 6 vittorie della Savignanese.

Sanpaimola-Sant’Agostino. Con le ultime 3 vittorie consecutive (di cui due esterne), la formazione di San Patrizio si è chiamata fuori dalla zona playout nella quale ha galleggiato praticamente per tutta la stagione. Per completare l’opera – l’undici di mister Orecchia è al 10° posto con 40 punti, a +11 dalla zona pericolo – serve un ultimo sforzo, anche perché la quota salvezza potrebbe abbassarsi nel caso in cui si riattivasse il meccanismo del playout fra la tredicesima e la sedicesima. Classifica alla mano, si tratta di uno scontro diretto, perché il Sant’Agostino è 11 con 38 punti. All’andata vinsero gli estensi 2-1. Fari puntati su Bonavita, vice capocannoniere del girone con 15 reti.

Massa Lombarda-Bentivoglio. Al ‘Dini e Salvalai’ arriva il fanalino di coda già retrocesso matematicamente. I padroni di casa – tredicesimi a quota 36, a +7 sulla zona playout – hanno dunque servita su un piatto d’argento la possibilità di ipotecare la salvezza diretta. Ma da tenere d’occhio c’è anche la sedicesima classificata, ovvero la Vis Novafeltria, ora a -8. Se il margine dovesse scendere di due lunghezze, si riattiverebbe il meccanismo dei playout. Sugli altri campi: Cava Ronco-Castenaso, Masi Torello-Gambettola, Medicina Fossatone-Granamica, Pietracuta-Diegaro, Vis Novafeltria-Sasso Marconi.