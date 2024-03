Reno, oggi match serale

I campionati di Eccellenza e Promozione torneranno a pieno regime dopo Pasqua con le gare della tredicesima giornata di ritorno in programma il 3 aprile, ma, in questo weekend, sono in programma due anticipi di grande interesse. In Eccellenza, i fari sono puntati tutti sul sintetico del ‘Foresti’ di Vado di Setta, dove stasera, alle 20, la Reno rende visita alla capolista Sasso Marconi. È a tutti gli effetti uno scontro diretto, perché la formazione di Sant’Alberto è al 5° posto in condominio col Medicina e nutre qualche possibilità di agganciare la zona playoff, che dista solo 4 lunghezze. Il peso è comunque tutto sulle spalle del Sasso Marconi, che difende una leadership ‘risicata’, con soli 2 punti di vantaggio sull’inseguitrice Granamica.

I padroni di casa stanno legittimando il primato con numeri importanti, fra cui il miglior attacco (51 reti segnate) e la miglior difesa (17), ma anche la Reno non scherza. Con 48 reti segnate, l’undici di mister Ortolani, che viene da 5 risultati utili di fila con 9 punti racimolati, propone un reparto offensivo di altissimo spessore, nel quale spiccano le performance di Filippi (18 reti, che gli valgono il titolo di capocannoniere del girone), Noschese (8), Diallo e Tabanelli (5), Frisari (4) e De Rose e Tassinari (3). Fra i bolognesi, reduci da 6 risultati utili consecutivi, occhi puntati invece su Melloni, ex di Massa Lombarda e Sparta Castelbolognese (11 reti), Geroni (10) e Jassey (8). All’andata, al ‘Nostini, il Sasso Marconi si impose di misura, proprio con una rete di Melloni al 38’ del 1° tempo. Mercoledì 3 aprile si giocheranno tutte le altre gare del 13° turno di ritorno: Bentivoglio-Medicina, Castenaso-Sanpaimola, Diegaro-Vis Novafeltria, Gambettola-Massa Lombarda, Granamica-Pietracuta, Sant’Agostino-Masi Torello, Savignanese-Cava Ronco, Tropical Coriano-Russi.

Nel girone D del campionato di Promozione, domani pomeriggio, alle 15, la Del Duca Grama riceve la visita del Fratta Terme. Si gioca allo ‘Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna. Anche in questo caso si tratta di uno scontro diretto, ovvero di un match che mette in palio punti importanti per le posizioni di vertice e, in particolare, per la zona playoff. I padroni di casa, annunciati in gran forma (6 risultati utili di fila e 3 vittorie consecutive), sono al 6° posto a quota 44, con 3 punti di ritardo dal San Pietro in Vincoli su cui fanno la corsa per guadagnare l’accesso agli ‘spareggi’. I termali – reduci da 4 pareggi di fila – stanno un gradino più in alto, al 4° posto, con 52 punti, ma hanno un solo punto di ritardo dalla coppia Faenza-Cattolica, che si divide la seconda piazza.