Respinto il ricorso presentato al Tar dell’Umbria. Sarà un derby solo per i tesserati. I gruppi della curva restano a casa

Sono soltanto 258 i tifosi aretini che, in teoria, potranno andare a Perugia. Il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso d’urgenza presentato da Orgoglio Amaranto contro le disposizioni del Gos del capoluogo umbro. Il tribunale amministrativo regionale ha confermato le limitazioni predisposte dalla questura che ha recepito in toto le indicazioni emerse dalla riunione del Gruppo operativo di sicurezza riunitosi nella tardo pomeriggio di giovedì. La vendita dei biglietti è autorizzata esclusivamente agli aretini in possesso della tessera del tifoso e sottoscritta antecedentemente al 16 aprile 2024. Che sono appunto 258, alcuni hanno sottoscritto la tessera dopo tale data e quindi resteranno a casa. Da capire quanti dei 258 decideranno di acquistare il tagliando in prevendita, attiva da ieri mattina. Come era accaduto all’andata con l’assenza dei gruppi organizzati biancorossi, stesso scenario si ripresenterà al ritorno con la mancanza degli aretini.

OA aveva chiesto una sospensione delle disposizioni di sicurezza al fine di consentire la vendita dei biglietti per il derby a tutti i tifosi, nessuno escluso. Il ricorso al Tar era stato motivato ritenendo il dispositivo adottato dal Gos privo della volontà di perseguire il fine della corretta gestione dell’ordine pubblico ma semplicemente rivolto ad impedire la presenza dei tifosi amaranto sugli spalti dello stadio del capoluogo umbro. Nel dispositivo della sentenza tali motivazioni sono state rigettate. I tagliandi del settore ospitipotranno essere prenotati presso lo store di via Madonna del Prato fino alle 13 di oggi. Sarà necessario un documento d’identità valido e la tessera Cuore Amaranto. I biglietti verranno caricati dalla società Perugia direttamente sulla card e l’acquirente dovrà provvedere a stampare il titolo d’ingresso e senza il quale non sarà possibile accedere all’impianto. Il costo dei tagliandi è di euro 15 comprensivi dei diritti di prevendita. L’Arezzo,con una nota, ha dichiarato di essere "parte diligente nell’applicare quanto deciso dalle autorità competenti ma di non condividere scelte penalizzanti per la presenza dei propri tifosi a un evento molto atteso come il derby con il Perugia".

Andrea Lorentini