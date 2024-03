Reti inviolate

0

KSPORT MONTECCHIO

0

(5-3-2): Forconesi; Verdesi, Diakhaby, Rosa Gastaldo, Greco, Lombardi; Rossini, Zancocchia, Giri; Albanesi (48’ st Milozzi), Flaiani (22’ st Maranesi). All. Vagnoni.

KSPORT MONTECCHIO GALLO (4-2-3-1): Andreani, G. Dominici, A. Nobili, Del Pivo (26’st Vegliò), Baruffi (34’st Pizzagalli); E. Dominici, Torelli; Peluso, Magnanelli (22’st Notariale), Fiorani (26’ st Rastelletti); Bardeggia. All. Lilli.

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto.

Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Greco, Rossini, Del Pivo, Torelli, Giri, Rosa Gastaldo, Forconesi. Recupero 2’ + 6’.

Un punto a testa nella sfida del Tamburrini tra due squadre in corsa per obiettivi decisamente opposti. Ksport che punta decisa ai play-off anche se, dopo il pari di ieri, è al momento ai margini della zona interessata; Montegiorgio incerottato che cerca punti per conquistare un piazzamento play-out e giocarsi la salvezza eventualmente negli spareggi salvezza. Ne esce un punto che alla fine cambia poco in classifica per entrambe. Primo tempo che inizia anche in modo deciso su entrambi i fronti, ma quello che manca spesso è la lucidità negli ultimi venti metri: primo tempo con un in pratica un’occasione per parte ma senza particolari sussulti. Ripresa che inizia con il brivido per i locali che perdono un pallone sanguinoso in uscita, Fiorani serve Peluso ma la sua conclusione sporcata tocca il palo e sull’angolo seguente la stoccata di Nobili trova un difensore sulla linea. Iniziativa in mano del Ksport ma Montegiorgio che avrebbe almeno tre buone ripartenze cui però mancano sempre la rifinitura vincente. KSport che prova a spingere sempre con manovra avvolgente ma nel finale, fatta eccezione per una conclusione dalla distanza non trova più lo specchio della porta. Un punto che non cambia la sostanza in classifica e tutti i discorsi sono rimandati ai match finali.