Reti inviolate. Castelnuovo e Camposanto non si fanno male. Pari senza emozioni

CASTELNUOVO

0

V. CAMPOSANTO

0

CASTELNUOVO: Menozzi, Schenetti, Gilioli, Fosu (75’ Guglielmetti), Bosi (75’ Manini), Pedroni, Di Guglielmo, Reggiani, Carbone (58’ Cantaroni), Nadini (78’ Pederzoli), Copertino (58’ Bellei Ponzi). A disp: Braglia, Stanzani, Rebecchi. All. Consoli.

V. CAMPOSANTO: Aloè, Tanimu, Vitiello, Mensah, Pignatti (85’ Bulgarelli), Pjolla, Mogavero, Natali, Aboagye (64’ Tecku, 71’ Gheduzzi), Amadori, Grazia (85’ Ed Darraj). A disp: Benetti, Ofosu. All. Luppi

Arbitro: Vallone di Piacenza

Note: ammoniti Mogavero, Di Guglielmo, Bosi, Bellei, Tenimu, Amadori.

Pari giusto fra Castelnuovo e il Camposanto. In avvio ci prova Amadori ma il suo tiro viene parato da Menozzi, poco dopo Di Guglielmo trova la risposta di Aloè. Al 57’ clamorosa occasione per il Camposanto: pallone allontanato dalla difesa e Aboagye viene ipnotizzato da Menozzi che compie un vero e proprio miracolo. Al 63’ ancora ospiti vicini al gol con Tanimu che crossa perfettamente per Grazia la cui conclusione finisce però alta. Al 79’ il Castelnuovo, anche grazie ai cambi, alza il baricentro e sfiora il gol con Reggiani servito da Pederzoli, ma anche stavolta la palla è alta sopra la traversa. All’80’ Camposanto ancora pericoloso con Grazia che gira a lato un buon cross di Pignatti.