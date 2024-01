Ribaltone. Il San Felice si illude con Haddaji. Di Guglielmo completa la rimonta

castelnuovo

2

san felice

1

CASTELNUOVO: Menozzi, Schenetti (84’ Gilioli), Fontanesi, Buffagni (75’ Progulakis), Bosi, Pedroni, Bellei Ponzi, Guglielmetti, Carbone (85’ Cantaroni), Di Guglielmo, Nadini (85’ Copertino). A disp: Braglia, Rebecchi, Manini, Stanzani, Pederzoli. All. Consoli.

SAN FELICE: Neri, Tudini Bellei, Tosse, Sarti, Sentieri, Ruopolo, Haddaji, Marchesini, Carpeggiani, Iazzetta (58’ Roccato), Fontana. A disp. Pivanti, Adsiloui, Gentile, Ermeni, Bernabiti, Nfrejaj, Masuzzo, Pagano. All. Barbi.

Arbitro: Fanucci di Forlì

Reti: 28’ Haddaji, 75’ Carbone, 87’ Di Guglielmo.

Note: espulso all’82’ Tosse, ammoniti Bellei, Schenetti, Consoli, Iazzetta, Sentieri, Tosse, Sarti.

Col sesto risultato utile il Castelnuovo mette la freccia sul San Felice e si allontana dalla zona calda. Al 13’ Fontanesi viene atterrato in area da Sentieri, ma Carbone calcia fuori il rigore. Al 28’ Haddaji è abile a sfruttare una deviazione e non può sbagliare l’1-0 sanfeliciano. Al 33’ Neri è super su Carbone. Al 35’ Nadini impegna ancora Neri, mentre al 43’ Di Guglielmo sfiora il sette. Nella ripresa Carpeggiani calcia di prima a lato. Al 65’ Sarti per Haddaji che solo davanti a Menozzi la calcia incredibilmente fra le sue braccia. Al 75’ il pareggio: Carbone dopo uno slalom calcia a colpo sicuro, un difensore la respinge ma è sempre Carbone a segnare il tap in.

Al 78’ Progulakis sbaglia clamorosamente una rete a porta vuota su passaggio di Carbone. All’82’ Tosse si fa espellere per doppio giallo, ma un minuto più tardi Fontana salta Schenetti e scheggia il palo esterno. Così all’87’ Di Guglielmo si inventa un diagonale imprendibile per il 2-1 (nella foto la sua esultanza).