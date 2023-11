Ricci a rinforzare le zebre. Un play alla corte di Buglio

Quando i campionati entrano nel vivo... c’è comunque sempre il mercato che tiene banco.

In Promozione la capolista Viareggio (che domani l’altro gioca in anticipo alle 14.30 al Marco Polo Sports Center contro la seconda della classe Lunigiana Pontremolese del bomber viareggino Giacomo Petracci) ha appena ingaggiato il duttile difensore classe 2003 Tommaso Ricci, andando così a rinforzarsi notevolmente nel carente “parco quote“ (in rosa come 2003 c’era solo la punta Danesi) con un elemento di fisicità e spessore avendo fatto categorie superiori come la Serie D col Real FQ e l’Eccellenza con Camaiore e Tau. Ricci (che può fare il terzino o il centrale) è cresciuto nei vivai di Pisa ed Empoli (compagno del gemello Filippo e di Jacopo Fazzini... con cui hanno vinto il titolo di campioni d’Italia Under 17 nel 201819) per poi esordire con i grandi al Tau Altopascio. "Sono felice – confessa Ricci – e ammetto anche emozionato. Dopo la prima telefonata del direttore ho capito che potevo dare una mano a questa società che ha progetti ambiziosi. Sono viareggino e l’idea di indossare la maglia della mia città mi rende davvero orgoglioso".

Movimenti di mercato anche in Serie D, dove il Real Forte dei Marmi Querceta ha annunciato l’arrivo alla corte di Francesco Buglio del centrocampista classe 1997 Filippo Gemmi. Reduce da una stagione alla Lupa Frascati, il nuovo playmaker bianconerazzurro vanta in bacheca un campionato di Serie C conquistato con la maglia del Livorno nel 2018. "Ho accettato perché il Real FQ mi ha voluto fortemente dopo il guaio al ginocchio dell’anno scorso – dice Gemmi – sono in cerca di riscatto, voglio dimostrare che l’infortunio è acqua passata e che sono in grado di stare a alti livelli".

Intanto ieri nel girone E di Serie D si sono giocati tre recuperi: per la 9ª giornata c’era il big-match Pianese-Livorno, finito 1-1 con la capolista che allunga a +3 sul Seravezza; per la 10ª invece Mobilieri Ponsacco-Aquila Montevarchi 0-1 e anche il secondo tempo (ripartendo dal parziale di 0-0 dopo l’infortunio dell’arbitro all’intervallo) di Poggibonsi-Orvietana che è terminata 1-0.

Simone Ferro