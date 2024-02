Riccione, un match da tutto esaurito. Arriva la Samb seconda della classe

Pubblico delle grandi occasioni e tre punti in palio pesantissimi. E’ giornata di big match oggi al ’Nicoletti’. Giornata da tutto esaurito per i novanta minuti che lo United Riccione giocherà contro la Sambenedettese seconda della classe. E seguita dalle Marche da oltre 1.000 tifosi. Una doppia difficoltà per la squadra di mister Riolfo che dovrà fare i conti con un avversario forte e blasonato (i marchigiani sin qui hanno raccolto ben 15 punti in più dei romagnoli), ma anche con un pubblico caldo al punto giusto. Ma lo United ha dalla sua la forza dei numeri dell’ultimo periodo. Nel girone di ritorno la squadra di Riolfo ha decisamente cambiato passo. Nessuna sconfitta, tre pareggi e tre vittorie con tanti punti pesanti conquistati sull’erba di quello stadio ’Nicoletti’ di cui i biancazzurri per tanti mesi in questa stagione sono stati orfani. "Abbiamo voglia di misurarci con una squadra importante – dice subito il tecnico dei biancazzurri Giancarlo Riolfo – e dimostrare quello che noi siamo e la realtà che stiamo costruendo. La Sambenedettese è una squadra importante che sicuramente merita altre categorie. Noi siamo pronti a dare battaglia ai nostri avversari davanti a una cornice di pubblico sicuramente importante e difficile da vedere in queste categorie".

Serie D. (24ª giornata, ore 14.30). Girone F: Atletico Ascoli-Roma City, Campobasso-Sora, Chieti-Avezzano, L’Aquila-Tivoli, Real Monterotondo Scalo-Vigor Senigallia, Termoli-Fossombrone, United Riccione-Sambenedettese. Rinviata (6 marzo): Matese-Alma Juve Fano. Ieri: San Nicolò Notaresco-Vastogirardi.

Classifica: Campobasso 47; Sambenedettese 45; L’Aquila 40; Avezzano 39; Vigor Senigallia 35; Roma City 34; Chieti, San Nicolò Notaresco 33; Fossombrone 31; United Riccione 30; Tivoli, Atletico Ascoli 28; Sora 27; Termoli, Real Monterotondo Scalo 24; Alma Juve Fano 19; Vastogirardi 18; Matese 17.