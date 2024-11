Riconoscimento al campione simbolo del calcio lilla. Legnano, la tribuna del Mari intitolata a Gigi Riva

Un ritorno al passato per il Legnano calcio con lo scopo di di rinverdire antichi fasti. Domenica allo stadio “Mari“ tributo a Gigi Riva che promette un nuovo inizio per la società. Lo stadio cittadino tornerà ad essere teatro delle gesta lilla, con una cerimonia che rende omaggio al mito di Riva: la tribuna centrale sarà intitolata al campionissimo, eterno simbolo di un calcio che fu. La Sala Stemmi del comune ieri mattina è stata scenario di un inzio di disgelo, dopo mesi di incomprensioni tra istituzioni e il Legnano Calcio. A fare gli onori di casa, l’assessore Bragato, il quale ha sancito la ripresa di un percorso di fiducia fra istituzioni e società: "Due mesi fa, un ritorno del Legnano al “Mari“ sarebbe stato impensabile. Oggi celebriamo un segno di credito verso il presidente Zoppi e il lavoro fatto. Abbiamo superato momenti difficili e, con decisioni corrette, ci troviamo a guardare avanti. Il Legnano conta per la sua storia, e faremo tutto il possibile per sostenerlo"

Domenica, porte aperte agli under 16: un gesto voluto dal Presidente Zoppi per riavvicinare la città ai colori lilla: "Questo evento è un’occasione per far rivivere il passato glorioso, ma anche per costruire il futuro. Con la rosa che abbiamo e collaboratori validi, speriamo di migliorare i risultati. Vogliamo riempire lo stadio e regalare ai tifosi una giornata memorabile." Un contributo importante arriva dall’Academy Legnano. Il Presidente Alfonso Costantino, con grande sincerità, ha ricordato le difficoltà passate e la gioia di poter collaborare: "Abbiamo tutti sofferto per ciò che è accaduto negli ultimi anni. Con Zoppi, uomo di passione e umiltà, si è trovata un’intesa per riportare il Legnano al Mari. È il primo passo per ricostruire una società degna della sua storia. Oggi la situazione debitoria è complessa, ma abbiamo già saldato gran parte degli arretrati con gli ex giocatori. Contiamo di sistemare tutto con l’aiuto dei legali, evitando penalizzazioni" Presenti vecchie glorie come Talarini, Boni, Cappelletti, De Lorentis e Ramella. La famiglia di Gigi Riva, rappresentata dal nipote Oscar Sissa, ha suggellato il legame tra passato e presente.

Christian Sormani