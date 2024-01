Riconoscimento. Il Premio Robur assegnato a Giuliano Gepponi

Il consiglio direttivo del Siena Club Fedelissimi, riunitosi in assemblea, ha deciso all’unanimità di assegnare il Premio Robur 2023 a Giuliano Gepponi. Professionista molto stimato a livello nazionale, Giuliano ha messo a disposizione della Robur le sue capacità in due periodi diversi, il primo sotto la presidenza di Max Paganini e l’altro dal 2011/2012 fino alla non iscrizione in serie B. Da anni collabora con la Figc e con la maglia azzurra dell’Under 19 ha contribuito alla vittoria di due Campionati europei, 2003 e 2023, portando sempre la sua Siena e la Robur nel cuore.

Il riconoscimento viene consegnato dai Fedelissimi a chi, personaggio o istituzione, ha contribuito a tenere alti i colori bianconeri nell’anno solare di riferimento. I Premi Robur 2022 e 2023 non sono stati assegnati. L’ultimo ad averlo ricevuto è stato l’avvocato Massimo Carignani.