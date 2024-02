Ridolfi scuote il Prato: "Voglio il piglio giusto"

Prato a caccia di una miniserie positiva per allontanarsi con decisione dalla zona play out. Nella ventitreesima giornata del girone D di serie D, sesta del girone di ritorno, la squadra biancazzurra sarà impegnata sul campo della Sammaurese. La partita si giocherà allo stadio "Macrelli" di San Mauro Pascoli, oggi pomeriggio a partire dalle 14.30. La Sammaurese, attualmente è nelle zone intermedie della classifica con 31 punti, frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte (28 le reti realizzate e 27 quelle subite) e precede di quattro lunghezze la squadra pratese. I lanieri devono dare continuità ai risultati dopo la vittoria casalinga con il Progresso. La squadra di San Mauro Pascoli, però, ha costruito nelle partite casalinghe gran parte delle "fortune" di questa stagione totalizzando, 6 vittorie, 3 pareggi e soltanto 2 sconfitte, ed è una delle squadre più in forma del campionato, visto che nelle ultime 5 partite ha totalizzato 10 punti (solo l’Aglianese ha fatto meglio con 12 punti), con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

"Abbiamo lavorato con più tranquillità durante la sosta, dopo la vittoria col Progresso, insistendo sulla preparazione fisica e sulla fase offensiva – commenta Maurizio Ridolfi, tecnico dei biancazzurri -. Spero di vedere qualcosa in più già dalla partita con la Sammaurese. Affronteremo una squadra in salute, che è reduce da due vittorie consecutive e in casa fa la differenza. I miei ragazzi si stanno allenando da squadra vera e spero che la scorsa vittoria abbia fatto scattare una molla nella testa dei giocatori. Andremo a giocarcela per portare via il massimo dei punti".

Nelle fila del Prato assenti gli infortunati Cela, sempre alle prese con la microfrattura al piede, Sowe, che ha riportato una frattura all’avambraccio e Cecchi (problema al flessore). Probabile che nel 4-2-3-1 del Prato in porta torni Ricco. Difesa a quattro con Laverone, Angeli, Monticone e Bonetti. In mediana Gemignani e Sadek dietro D’Agostino, Trovade e Limberti, che avranno il compito di assister l’unica punta Gori (con Moreo pronto a subentrare). La gara verrà arbitrata da Angelo Davide Lotito di Cremona, coadiuvato da Simone Guidi di Termoli e Benedetta Bologna di Vasto.

L. M.