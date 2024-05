Ridotti gli under. In D, Eccellenza e Promozione

Rivoluzione annunciata

sul fronte "fuori-quota" giovani nei campionati dilettantistici con intanto una riduzione...

ma l’impressione è che poi

si vada sempre più verso

una sparizione in futuro.

Intanto le regole dettate per

la prossima stagione 2024/25 saranno queste nei vari campionati: in Serie D

si passa da quattro "under"

a tre "under" che saranno obbligatoriamente un classe 2004, un 2005 ed un 2006;

in Eccellenza ed in Promozione invece si passa da due "under" ad un solo "under" che sarà

un classe 2005. Dunque

nella prossima stagione tendenzialmente vedremo squadre con un “vecchio“ in più rispetto all’annata appena conclusa. E vedremo se questa politica farà bene o meno

al pallone dilettantistico... dove il dibattito sul tema è sempre caldo. In Prima e Seconda categoria, così come ovviamente anche in Terza,

è confermato il fatto che non

ci siano i "fuori-quota": nessun obbligo di schierare i giovani.