Riflettori sul big match. C’è Cittadella-Correggese

Tornano oggi i dilettanti con un mercoledì fra campionato e coppe (20,30).

Eccellenza. In campo la quint’ultima giornata (già giocata Salso-Agazzanese 2-2) con la super sfida Cittadella-Correggese. Ecco la schedina di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le modenesi. Cittadella-Correggese 12 (ore 15): lanciata da 5 vittorie di fila la capolista difende il +6 sul Terre e il +9 sui reggiani di Gallicchio (7 vittorie di fila) senza Sejdiraj e Serra infortunati. Montecchio-Terre di Castelli 2: la truppa di Domizzi (3 sucessi di fila) obbligata a vincere per restare in scia senza Scarlata, Gozzi (possono entrambi farcela per domenica), Operato, Massari e Uhumamure. La Pieve-Faro 1: precipitata al penultimo posto dopo 3 ko la squadra di Chezzi sfida il Faro a +1 in una gara decisiva, da affrontare senza lo squalificato Belfakir e gli infortunati Guerzoni ed Erihoui. Castelfranco-Fabbrico 1: playoff a rischio per la Virtus dopo 4 sconfitte consecutive e contro i reggiani dell’ex Cristiani sono out Bertetti, Savino e Laruccia squalificato. Formigine-Colorno 1X: le ultime 4 gare (un punto) hanno tarscinato a metà classifica i verdeblù che sfidano i ducali senza lo squalificato Ricaldone, fuori ancora Ashong e Deri, verso il rientro Iattici e Binini. Le altre gare: Rolo-Bagnolese (15,30), Zola-Brescello e Nibbiano-Fidentina. Clas. Cittadella 71, Terre di Castelli 65, Correggese 62, Nibbiano 56, Castelfranco e Agazzanese + 45, Colorno 43, Brescello 40, Fabbrico e Formigine 39, Rolo 35, Salso + 34, Montecchio 32, Zola e Fidentina 31, Faro 27, La Pieve 26, Bagnolese 8.

Promozione. In campo la quint’ultima giornata con due anticipi al pomeriggio. Ecco i pronostici di Corrente: Arcetana-Castelnuovo (15,30) 1, Camposanto-Bibbiano (16) 2, Baiso-Nextgen X, Quarantolese-San Felice X, United Carpi-Sp. Scandiano X (Zaccarelli di Carpi), Castellarano-Cavezzo 1 (a Castelvetro), Cdr Mutina-Fiorano 1X, Montagna-Sanmichelese 2. Le altre gare: Vianese-Vezzano. Clas. Bibbiano 70, Vianese 69, Arcetana 67, United Carpi 52, Cdr 51, Sanmichelese 50, Castellarano 42, Castelnuovo e Scandiano 41, Vezzano 38, Baiso 36, San Felice 3, Camposanto 32, Quarantolese 26, Fiorano 22, Nextgen 21, Cavezzo 17, Montagna 13.

Coppa Prima. Si gioca l’ultimo quarto (a San Michele) fra Colombaro e 4 Castella, già alle semifinali Daino, Gallo e Virtus Faenza.

Coppa Seconda. Si giocano gli ultimi tre quarti Busseto-Fortitudo, Mezzani-Mirandolese e Codigorese-Bazzanese, già qualificata la Riolese.