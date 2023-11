Rimini a digiuno in viaggio. Un altro tabù da sfatare

Il passaggio del turno in Coppa Italia per darsi un’altra spinta in campionato. Il Rimini è costretto a correre più forte degli altri per recuperare il tempo perduto. Da qualche settimana i biancorossi hanno invertito la rotta. Lo dicono i risultati, ma basta allungare l’occhio verso il campo per rendersene conto. Più compattezza, meno paura, sempre più grande la voglia di aiutarsi. Insomma, il Rimini sta iniziando, solo oggi, a diventare squadra, dopo un periodo di rodaggio piuttosto lungo. E qualche ’correzione’ ha sicuramente agevolato il lavoro di mister Troise. Così, dalla gara con l’Ancona a oggi, i biancorossi in quattro partite, hanno segnato segnato cinque gol, ma soprattutto ne hanno subito solo uno, proprio contro i marchigiani. Ultima prova di compattezza qualche giorno fa al ’Neri’ contro il Perugia in Coppa Italia. Verrebbe da dire che adesso viene il bello. Pescara domani sera e Sestri Levante giovedì pomeriggio metteranno alla prova la tenuta del Rimini anche lontano da casa, dove sin qui i biancorossi non hanno mai raccolto nulla. Quattro partite giocate in campionato e zero punti aggiunti a quella classifica che ancora piange. Un’altra sfida da affrontare, ma anche un altro rinvio dietro l’angolo.

Ancora manca l’ufficialità anche se ormai è quasi certo che domenica prossima salterà la trasferta sul campo dell’Olbia con la partita in Sardegna (a causa degli impegni in Nazionale dei giocatori del club sardo) che potrebbe essere recuperata mercoledì 6 dicembre. Ma ora Troise e i suoi sono concentrati esclusivamente sul Pescara sapendo bene quante insidie nasconde il match in Abruzzo. Tanto più che oggi la squadra di Zeman è particolarmente affamata, dopo tre turni a digiuno. Il Pescara, infatti, è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato (striscia nera interrotta solo dalla vittoria di giovedì in coppa contro il Pineto) contro Torres, Recanatese e Carrarese. E quella di Zeman non è di certo una squadra costruita per iniziare a navigare in una zona anonima della classifica. Troise questo lo sa, come sa perfettamente che il suo Rimini è sulla strada giusta, ha trovato una buona medicina, ma è ancora convalescente.