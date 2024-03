Rimini a Ferrara, obiettivo riscatto. In palio punti d’oro per la salvezza

Sa cosa vuole vedere dai suoi con la Spal oggi, ma a Emanuele Troise ’balla’ ancora in testa la sconfitta di mercoledì con il Sestri Levante. Eccome. L’allenatore del Rimini fa mea culpa e magari si interroga pure. Sulle scelte, sulle condizioni dei suoi. Parla di testa e di gambe Troise alla vigilia di quella gara a Ferrara che ora è diventata fondamentale per la classifica dei biancorossi, arrivando da uno zero alla voce punti conquistati nella ultime due gare di campionato. "La posta in palio pesa per la Spal, ma anche per noi – dice alla vigilia – Il valore dell’avversario lo conosciamo, ora dobbiamo pensare a noi. Nell’ultima gara abbiamo fatto molti passi indietro, sotto tutti i punti di vista". L’allenatore campano entra nelle pieghe delle ultime tre sconfitte del suo Rimini, coppa compresa. Ci va a fondo quasi per comprendere il perché la sua squadra sia passata dall’essere bella e convincente, a confusa e pasticciona. Facendo anche un profondo mea culpa. "Non ho corretto la partita pur avendone il tempo – ripensa ai novanta minuti contro il Sestri – Il risultato, ma anche l’espressione di gioco del secondo tempo, con i cambi che ho fatto, non ha dato i risultati sperati. Poi le occasioni le abbiamo create perché ricordo che Langella ha sbagliato un rigore in movimento dopo pochi minuti, Ubaldi di testa è andato a tu per tu con il portiere, e lo stesso Delcarro. Ma questo fa parte del potenziale della squadra perché noi comunque abbiamo un potenziale importante rispetto al Sestri". Troise cerca di mettersi davanti ai suoi facendo scudo, ma è chiaro che non può essere solo tutta ’colpa’ sua. E sa che raccogliere qualche punto oggi contro la Spal sarà fondamentale per la classifica, ma anche per non spazientire quei tifosi che, in fin dei conti, in questa stagione non hanno mai mollato un attimo. Nonostante il Rimini continui ad andare abbondantemente in altalena. "Mi aspetto una risposta importante sotto l’aspetto tecnico, sotto quello difensivo, della motivazione. Perché tutto questo nelle ultime uscite c’è mancato. Gare nelle quali non abbiamo dato quello che avremmo potuto dare". La chiarezza prima di tutto. E ora sotto con la Spal con i tifosi romagnoli ridotti al minimo sugli spalti: ’colpa’ della fidelity card.