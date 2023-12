Rimini, dal campo. I biancorossi sono tornati ad allenarsi

Ieri la ripresa, oggi l’ultimo allenamento dell’anno e domani il primo. Dopo una settimana di riposo ieri pomeriggio il Rimini si è rimesso a correre. Le vacanze natalizie vanno in archivio e i biancorossi ora hanno occhi soltanto per l’Arezzo al quale la truppa di mister Troise andrà a fare visita sabato della prossima settimana. Primo appuntamento del 2024 e del girone di ritorno da non fallire per capitan Colombi e compagni che hanno chiuso il 2023 con due sconfitte consecutive contro Virtus Entella e Gubbio. Due battute d’arresto da mandare in archivio. Intanto, martedì scatterà il mercato di riparazione e il Rimini, presumibilmente, non starà alla finestra.