Rimini, derby di cuore e di nervi: "Con la Vis voglio forti motivazioni"

Spera che questa sia la volta buona Emanuele Troise. Si augura che per il suo Rimini sia arrivato il momento di scendere dall’altalena. E farlo nella gara casalinga, la seconda di fila al ’Neri’ contro la Vis Pesaro, sarebbe un bel traguardo. Così, l’allenatore campano punta tutto sulla parola continuità per raccontare quanto i suoi dovranno fare per mettere alle corde un’altra squadra della parte bassa della classifica. "Sappiamo quanto sia importante questa partita – dice – Per la rivalità e per la classifica. Ma al di là degli avversari dobbiamo concentraci su noi stessi. Dobbiamo dare continuità alla partita con l’Olbia. Dobbiamo mettere il 150% sotto l’aspetto individuale e collettivo, avere l’ambizione che ci deve contraddistinguere in questo finale di campionato".

Dodici punti a disposizione per tenersi stretto, almeno, il decimo posto, l’ultimo utile per continuare l’avventura nella post season, ai playoff. "Deve andare in campo quel Rimini che è riuscito a risalire dall’ultima posizione in classifica – chiede ai suoi il coltello fra i denti Troise – Quella squadra che spesso si è trovata in situazioni complicate e ha reagito con forti motivazioni. Ma è anche vero che il Rimini ha dimostrato di avere valori importanti nei singoli. Serviranno queste due componenti per fare una grande partita". Insomma, spirito di squadra e capacità dei singoli da abbinare. La prima, diciamolo, non è stata in questa stagione l’arma migliore dei biancorossi. La seconda decisamente sì pensando soprattutto a quel reparto d’attacco capace di fare la differenza in tantissime occasioni. Ma con la Vis questa sera serviranno entrambe le componenti. Sulla squadra di Pesaro, che è appena passata dalle mani di Banchieri a quelle di Stellone, Troise ha le idee piuttosto chiare.

"Il cambio della guida tecnica incide – non ci gira attorno l’allenatore del Rimini – E le caratteristiche faranno il resto, al di là del cambio, perché parliamo di una squadra che in attacco e a centrocampo ha qualità. E sotto l’aspetto tattico sarà una partita leggermente diversa per quanto riguarda l’impostazione. Fermana e Olbia hanno giocato aperte, domani (oggi, ndr) credo ci sarà un avversario più accorto ed equilibrato con caratteristiche diverse".