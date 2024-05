Rimini, Di Battista traccia il percorso: "Ripartiamo da questo gruppo"

Una fine che vuole essere un inizio. Il Rimini guarda avanti tenendosi stretto quello che è stato. E i prossimi due mesi saranno di lavoro intenso per il direttore tecnico del Rimini, Antonio Di Battista. A lui il compito di pensare al Rimini che sarà. Ma ora è tempo di bilanci.

Direttore, c’è solo del buono in questa stagione?

"Considerando da dove eravamo partiti certamente sì. Anche con un pizzico di rammarico ripensando alla semifinale di coppa persa con il Catania che ci avrebbe permesso di entrare ai playoff partendo dalla fase nazionale. Siamo sempre stati consapevoli di aver allestito una buona squadra. Cammin facendo abbiamo trovato quell’equilibrio che all’inizio c’era mancato".

All’inizio quando il Rimini era un cantiere aperto?

"Abbiamo fatto delle scelte la scorsa estate, quando siamo arrivati, ringiovanendo notevolmente la rosa. Passando da una media di 28 anni a una di 23. Abbiamo fatto minutaggio praticamente tutta la stagione, con una sola interruzione quando eravamo ultimi in classifica".

Tutte scelte giuste, anche sugli under?

"Visti i tempi stretti inizialmente è stato difficile trovare under importanti. Poi siamo intervenuti nel mercato invernale cedendo quei giocatori che non avevano avuto troppo spazio. E andando a prendere giocatori, come Malagrida e Garetto, già con una buona esperienza. Le scelte di gennaio sono state tutte mirate per cercare di non rompere gli equilibri. La rosa non ha mostrato carenze particolari in nessun reparto e ha dimostrato tutto il suo valore".

Ora è già domani. Siete già al lavoro?

"Lo abbiamo fatto tutto l’anno, andando anche all’estero a vedere giocatori. Chiaramente noi pensiamo di mantenere questa ossatura di squadra, integrando qualche pedina. Vorremmo tenere tutti".

Con quale obiettivo?

"Quando siamo arrivati avevamo detto che volevamo strutturarci e i progetti, come il centro sportivo e il nuovo stadio, sono in cantiere. È chiaro che per il prossimo campionato vogliamo migliorare, alzare l’asticella. E assicuro che non è sempre e solo una questione di budget".

Ripartendo da mister Troise in panchina?

"La nostra idea è questa, poi dovremo incontrarci. E lo faremo in settimana. Dobbiamo ancora sederci attorno a un tavolo con il mister. È chiaro che per i risultati ottenuti noi siamo contenti di quello che è stato fatto. È stato bravo a rendere la squadra equilibrata e coesa".