Rimini, difesa di ferro. Da colabrodo a insuperabile

Una difesa che è diventata di ferro e un attacco che continua a funzionare. In mezzo, un centrocampo che ancora qualche problemino ce l’ha, ma nel quale stanno tornando ’a supporto’ forze fresche. Il Rimini, a tre mesi dal via, sta iniziando a girare a dovere. Lo dicono i numeri, lo dice una classifica che ora i biancorossi possono guardare con un po’ più di tranquillità. E lo suggerisce anche un cammino in Coppa Italia che ha portato la squadra di Troise fino ai quarti, tra le migliori otto dei tre gironi della C. Ventiquattro gol subiti, come l’Arezzo, e due in meno rispetto alla Fermana alla quale i biancorossi hanno lasciato l’onere di peggior difesa del girone. Ma a fare la differenza sono state le due sole reti subite nelle ultime sei gare di campionato. Otto se si aggiungono i due match di Coppa Italia con Perugia e Cesena. Tanto che in poco più di un mese, esattamente dal 22 ottobre (giorno in cui il Rimini ha affrontato l’Ancona in casa), la difesa biancorossa non sembra nemmeno una lontana parente di quella delle prime otto partite di campionato (22 gol subiti). Da 22 a 2 nello stesso esatto numero di partite. Basterebbe questo numero per capire come la squadra di Troise in una manciata di settimane sia riuscita a passare dall’ultimo posto a un passo, anzi due, dalla zona playoff. Ma non basterebbe, in realtà, senza dare un’occhiata ai numeri di quell’attacco che ha sempre funzionato e continua a farlo.

Dodici le reti relizzate nelle prime otto di campionato, 7 nelle ultime sei. Attacco più al rispamio, ma comunque efficace. Tutto questo dà coraggio a capitan Colombi e compagni pensando al tour de force che porterà alla sosta natalizia. A partire dalla gara di domani a Pesaro contro la Vis. Poi il recupero di Olbia, Carrarese, Virtus Entella e Gubbio in campionato. Ma anche i quarti di coppa a Vicenza mercoledì 13 dicembre. Cinque volte in campo in 19 giorni cercando di dosare le energie e racimolare più punti possibili prima della sosta e prima del mercato di riparazione nel quale, evidentemente, qualcosa i biancorossi dovranno aggiustare. Ma un passo per volta, a partire dalla gara contro la Vis che mette in palio punti fondamentali nella corsa verso la salvezza e per di più in un match che sta decisamente a cuore ai riminesi. Che hanno risposto presente: saranno 600 (venduti tutti i tagliandi del settore ospiti a disposizione) quelli presenti domani a Pesaro.