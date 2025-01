Rimini, il 2025 inizia in salita. Due turni di squalifica per Lepri

è iniziato in salita il 2025 del Rimini. Infortuni, squalifiche e malanni. Tutto concentrato con l’arrivo dell’anno nuovo. E dopo aver rinunciato a Parigi e Langella, ora la sconfitta di lunedì pomeriggio in casa dell’Entella lascia in eredità anche una difesa sempre più ridotta all’osso. All’assenza di Gorelli (il centrale toscano ne avrà almeno per un altro paio di settimane), infatti, ora si dovrà aggiungere anche quella di Lepri. Dopo l’espulsione il centrale riminese è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo. "Per avere, al 46esimo minuto del secondo tempo – si legge nelle motivazioni del ’giudice’ – tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario (Santini, ndr), in quanto, in reazione ad un fallo subito, senza alcuna possibilità di giocare il pallone in quanto il gioco era stato interrotto, lo colpiva di striscio e con un gesto di media intensità con i tacchetti esposti sul fianco destro, senza provocargli conseguenze". Lepri, quindi, salterà la gara che i biancorossi giocheranno sabato sul campo del Pescara, ma anche la successiva al ’Romeo Neri’ contro la Lucchese. Mister Buscè in questi giorni, restando nel pacchetto arretrato, dovrà anche verificare le condizioni di Falbo che ha alzato bandiera bianca nella ripresa del match di Chiavari a causa di un problema muscolare. Guai su guai, quindi, per i biancorossi. In attesa che il mercato di riparazione vada in aiuto del tecnico campano che, pure in attacco, non ha decisamente ampia scelta. Chiaramente il ritorno di Parigi, già da sabato con il Pescara, dà respiro a tutto il reparto, ma chiaramente le alternative sono comunque minime. Tutto questo in un momento della stagione nel quale il Rimini si gioca davvero tanto in campionato, ma anche in Coppa Italia. Buscè sa che questo è un momento chiave, prova a serrare i ranghi, ma è evidente che la coperta in questo momento è cortissima. Lo si è visto a Chiavari dove i biancorossi hanno cercato di giocarsi tutto con le poche risorse a disposizione. Missione chiaramente complicatissima sul campo della prima della classe. Da ieri in vetta ’solitaria’. Ma in casa del Pescara sarà altrettanto complicato.