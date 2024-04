Rimini incerottato. Emergenza totale al centro. Stanno male in cinque

Langella e Iacoponi sono fermi ai box, Marchesi e Megelaitis stanno ancora svolgendo un lavoro differenziato. E ieri si è fermato anche Leoncini. Ha qualche problema di troppo in mezzo al campo Emanuele Troise pensando alla partita che domani il suo Rimini giocherà al ‘Neri’ contro l’Olbia, recupero della 33esima giornata. Se non ci sarà qualche recupero in extremis, il tecnico avrà gli uomini contati.

Sala, Delcarro e Garetto i tre centrocampisti risparmiati dagli acciacchi e che presumibilmente comporranno lo scacchiere contro i sardi. A meno che Troise non decida di cambiare schieramento, vista la situazione di emergenza. Quello che è certo è che il Rimini ha bisogno di ritrovare punti e serenità, dopo lo scivolone dello scorso turno in casa della Fermana. E il doppio appuntamento casalingo, prima con l’Olbia poi domenica con la Vis Pesaro, è di quelli su cui poter contare per mettere insieme subito tutti i punti della matematica salvezza per poi concentrarsi esclusivamente sui playoff. Playoff che i biancorossi si sono appena visti sfuggire, ora scivolati al 12esimo posto, a quota 41 insieme ad Entella, Pineto e Sestri Levante. Una batteria di compagne di viaggio che i biancorossi hanno la possibilità, almeno due su tre, di mettersi alle spalle proprio grazie al recupero. Ma conta di farlo anche la Virtus Entella che domani giocherà il suo di recupero contro la Juventus Next Gen.

Il Rimini prova a puntare ancora una volta sul fattore ‘Romeo Neri’. Sentendo l’aria di casa sin qui capitan Colombi e compagni sono stati capaci di mettere insieme 27 dei 41 punti ottenuti in 33 gare. Dove i biancorossi hanno anche realizzato 28 dei 45 gol fatti e dove ne hanno subiti 20 dei 47 totali. Sin qui al ‘Neri’ hanno fatto la voce grossa in Arezzo, Recanatese e Gubbio nel girone d’andata. E al ritorno Cesena e Sestri Levante. Proteggere il fortino per la squadra di Troise è più semplice che essere solida fuori casa. E quella sicurezza ora il Rimini dovrà essere capace di farla uscire allo scoperto contro la penultima e la terz’ultima della classe. Missione non impossibile. Ma da questo punto di vista sarà utile dimenticare subito lo scivolone di Fermo contro la cenerentola del girone.

Arbitro. Davide Gandino, il fischietto della sezione di Alessandria designato per la gara di domani sera (inizio alle 20.45) contro l’Olbia, e il Rimini nelle ultime due stagioni si sono incrociati due volte sul campo. E non sono mai state gioie per i biancorossi con Marco Gaburro in panchina, ora tecnico dell’Olbia. In serie D nella stagione 2021-2022 fu lui a dirigere il derby che i biancorossi giocarono e persero (1-0) in casa del Ravenna. La scorsa stagione andò altrettanto male al Rimini sul campo dell’Ancona (3-0). Insieme a Gandino domani al ‘Neri’ ci saranno gli assistenti Andrea Romagnoli di Albano Laziale e Francesco Macchi di Gallarate.