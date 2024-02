Rimini, infermeria piena. Gigli salta il Pontedera

Ancora a un soffio dalla zona playoff, il Rimini si riprende il ’Romeo Neri’ per provare a dare l’assalto alle prime dieci posizioni della classifica. ’Neri’ che nelle ultime uscite è stato piuttosto avaro di punti. Uno quello raccolto negli ultimi 180 minuti contro Pineto e Cesena. Ma più che ai numeri, Emanuele Troise ora è concentrato sul Pontedera, avversario domenica in Romagna, e soprattutto sull’infermeria. Che non ‘libera’ nessuno in vista della gara contro i toscani. Anzi, si prende qualcuno. Se si pensa che oltre a Cernigoi, Marchesi, Capanni e Oddi, presumibilmente i biancorossi domenica dovranno rinunciare anche a Gigli. Il difensore romano si è fermato dopo una mezz’ora del match di martedì scorso nelle Marche.

Un guaio muscolare lo ha costretto ad alzare bandiera bianca quasi subito con la Recanatese e lo costringerà a saltare con il Pontedera. Gorelli e Lepri sono le alternative a disposizione del tecnico del Rimini che, presumibilmente, dovrebbe aver deciso di donare un po’ più di libertà alla propria squadra, abbandonando quella ’tappatissima’ difesa a cinque. La vittoria di Recanati, la seconda della stagione per i biancorossi lontano da casa, ha spalancato un mondo a capitan Colombi e compagni. Forse per la prima volta, nell’era Troise, lontano dal ’Neri’ la squadra biancorossa è stata capace di prendere in mano la partita. Contro un avversario oggettivamente in grande difficoltà. Una buona abitudine, quella alla vittoria in viaggio, che il Rimini dovrà cercare di non perdere considerando che, dopo il match casalingo contro il Pontedera, i romagnoli andranno a bussare consecutivamente alle porte di Ancona e Lucchese. Due faccia a faccia pensando alla salvezza, ma anche a quella zona playoff della quale la squadra di Troise sin qui ha sempre e solo sentito il profumo.

Tra oggi e domani il tecnico campano metterà a punto il suo Rimini dell’ottava gara di ritorno. L’idea è che, al netto delle assenze forzate, Troise non abbia intenzione di metterci mano troppo rispetto a quello di Recanati. Con le conferme, magari, di Garetto in mezzo al campo e Malagrida nei tre là davanti. Insieme all’insostituibile Morra e a Lamesta che, con il passare delle settimane, sembra stia ritrovando la verve dei giorni migliori. Non resta che attendere continuando a studiare un avversario per niente accomodante.