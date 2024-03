Rimini, la saggezza del capitano: "Orgoglioso di questa squadra"

Usa la saggezza e il mestiere Simone Colombi. Anche quando è lontano dai pali. Il capitano e portiere del Rimini si tiene stretto quello che ha visto a Catania nella semifinale di ritorno nella quale i biancorossi sono stati costretti a salutare la Coppa Italia a un passo dalla finale. Al di là degli episodi, al di là delle recriminazioni. Al di là di tutto. "Il rammarico c’è ed è tanto – dice – Perché in coppa abbiamo fatto un percorso molto bello e ci sarebbe piaciuto concluderlo in un altro modo. Lo abbiamo concluso bene in termini di prestazione, questo sì. Perché non era facile andare al Massimino, in un ambiente che non c’era di certo favorevole, contro una squadra forte come il Catania e riuscire a dire la nostra. Lo abbiamo fatto. Peccato per com’è andata. Possiamo recriminare sugli episodi finali, ma anche su qualcosa che avremmo potuto fare meglio. Penso al fatto di non essere riusciti a fare gol nel primo tempo. Ma sono orgoglioso davvero di tutti noi". Analisi lucida quella di Colombi che ora è già pronto a rituffarsi in clima campionato. In fin dei conti non c’è nemmeno troppo tempo per piangersi addosso. Domenica la squadra di Troise sarà di scena in casa della Lucchese. E lo stato d’animo di romagnoli e toscani, ripensando alla coppa, sarà lo stesso considerando che la Lucchese, proprio come il Rimini, mercoledì ha salutato la competizione a un passo dalla finale facendosi rimontare la vittoria dell’andata dal Padova. "Da quando sono arrivato a Rimini – va indietro con la memoria Colombi – a metà ottobre, siamo riusciti a uscire dalla zona playout e abbiamo galleggiato per diversi mesi in quella zona tra playout e playoff. Negli ultimi dieci giorni abbiamo dato una sterzata con tre vittorie per entrare nei playoff, e ora non ci vogliamo più uscire. Anzi, dobbiamo avere l’obiettivo di scalare le posizioni, di far più punti possibili indipendentemente dall’avversario, perché abbiamo dimostrato in campo che lo possiamo fare. E quindi adesso ci ributteremo sul campionato, prepareremo al meglio la trasferta di Lucca". Magari cercando di allungare ulteriormente la serie di vittorie consecutive contro un avversario da tenersi alle spalle in classifica.