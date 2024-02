Rimini, niente da fare. La capolista viaggia forte

Due gol nel primo tempo e uno nella ripresa. Così, la Primavera 3 del Rimini è caduta sul campo della capolista Modena. Che ha fatto la voce grossa nella prima mezz’ora con le reti segnate da Ghillani e Brasili. Poi nella ripresa gli emiliani hanno chiuso il conto con Oliva lasciando senza punti la squadra di mister Brocchini. Che resta inchiodata a quota 16, in condominio con la Pro Patria e a cinque punti di distanza dalla Lucchese penultima della classe. In vetta, invece, la capolista Modena viaggia indisturbata con cinque punti di vantaggio sulla Pergolettese che nell’ultimo turno ha tenuto il passo. Rimini: Sammarini, Brisku (25’ st Rubino), Ciavatta (35’ st Sposato), Tamburini, Madonna, Volonghi (1’ st Papa), Urciuoli, Fontanelli, Giometti, Satalino (1’ st Mini), Capicchioni (12’ st Torino). A disp.: Cerretani, Paganini, Cesarini, Innocenti. All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (17ª giornata): Carrarese-Triestina 0-5, Modena-Rimini 3-0, Olbia-Fiorenzuola 2-1, Pergolettese-Lecco 2-1, Pro Sestro-Pro Vercelli 2-0, Lucchese-Arzignano Valchiampo 1-3. A riposo la Pro Patria.

Classifica: Modena 38; Pergolettese 33; Pro Sesto 32; Triestina 26; Pro Vercelli 25; Olbia 21; Arzignano Valchiampo 20; Lecco, Fiorenzuola 17; Rimini, Pro Patria 16; Lucchese 11; Carrarese 9.