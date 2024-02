Rimini scatenato a Recanati. Ci pensano gli under e Morra

Recanatese

1

Rimini

4

RECANATESE (4-4-2): Meli; Rizzo (16’ st Pelamatti), Shiba (20’ st Veltri), Allievi, Raimo; Lipari (16’ st Mazia), Fiorini (26’ st Prisco), Morrone (26’ st Raparo), Carpani; Ahmetaj, Sbaffo. A disp.: Mascolo, Elbazar, Gomez, Guidobaldi, Longobardi, Peretti. All.: Pagliari.

RIMINI (4-3-3): Colombi;Tofanari, Pietrangeli, Gigli (35’ pt Gorelli), Quacquarelli (1’ st Semeraro); Megalaitis (22’ st Sala), Langella, Garetto (32’ st Dalcarro); Lamesta, Morra (32’ st Ubaldi), Malagrida. A disp.: Colombo, De Lucci, Iacoponi, Rosini, Leoncini, Lepri. All.: Troise.

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara. Assistenti: Ilario Montanelli di Lecco e Giovanni Celestino di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Alessio Amadei di Terni.

Reti: 4′ pt Garetto, 16′ pt Carpani, 43′ pt Malagrida, 14’ e 28’ st Morra.

Note - Spettatori 453 (94 gli ospiti). Angoli 6-10. Ammoniti: Allievi, Gigli, Megelaitis, Raparo. Recupero: 5’ pt e 3’ st.

RECANATI (Macerata)

Ci voleva una vittoria. E ci voleva proprio come questa. Convincente. Il Rimini c’è e batte un colpo. Anzi ne batte quattro con la Recanatese. Come i gol che segna. La apre Garetto e la chiude Morra con una doppietta. Così da mettere al sicuro la seconda vittoria in viaggio della stagione. Un segnale di fuoco dei biancorossi, delusi dal pareggio con il Pineto e ’straziati’ dalla sconfitta nel derby con il Cesena.

Troise ci mette del suo per fare risorgere il Rimini. Cambiando modulo e cambiando anche qualche interprete. Bandita la difesa a cinque, finalmente tutti i biancorossi tornano a regime. Ognuno nel proprio ruolo. Tofanari si riprende la corsia destra, Quacquarelli debutta su quella sinistra. Megelaitis riconquista il centrocampo. Con Garetto, nei tre al fianco di Langella, con licenza di spingersi a ridosso degli attaccanti. Là davanti sono Malagrida e Lamesta a fare da spalla a Morra. La partenza biancorossa è di fuoco. Con Garetto che si alza non solo dietro le punte, ma anche in cielo quando di testa va a schiacciare il pallone che arriva dalla destra, calciato da Lamesta. C’è anche la deviazione di Shiba, ma probabilmente quel pallone sarebbe entrato ugualmente. Sembra tutta in discesa, ma non lo è.

Perché sfruttando un pasticcio di Pietrangeli, la Recanatese si rimette in riga dopo pochi minuti, quando Carpani devia da due passi alle spalle di Colombi. Pare una maledizione, ma l’episodio che dà una svolta netta al match arriva a un soffio dall’intervallo. È bravo Tofanari a pescare Malagrida al centro dell’area. È bravo Malagrida a girare in rete. Nella ripresa c’è solo il Rimini con la Recanatese, già in crisi da diversi mesi, ormai alle corde. E tocca al bomber Morra, rientrato dall’infortunio, mettere la parola fine. Due gol in 14 minuti, sempre con l’assistenza di Lamesta. Il Rimini torna a vincere e per lui sono 12 in campionato.