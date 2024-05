Rimini, scatta l’operazione under. Leoncini e Lepri i due punti fermi

Operazione under. Se c’è una certezza in casa Rimini pensando alla prossima stagione, quella riguarda i giovani. E i biancorossi questa volta, al secondo tentativo, sanno di non poter fallire. O meglio non vogliono essere costretti, come nella stagione che si è appena conclusa, a doverci mettere una pezza. Perché il Rimini di domani, proprio come quello di ieri, sarà un Rimini ’da minutaggio’. Con una ‘rosa under’ non da mettere in piedi dal nulla, ma quasi. Provando a pensare che capitan Colombi non si muoverà da Rimini, saranno tutti gli altri reparti a dover essere infarciti di giovani interessanti. In difesa il club di Piazzale del Popolo continuerà a puntare su Lepri che in questa stagione ha dimostrato di avere ampi margini di crescita e che, in più, ha ancora due anni di contratto. Contratto che ha anche Semeraro, ma il mancino di Fasano la prossima stagione farà il salto, carta d’identità alla mano, tra i non under. Oddi e Quacquarelli, restando sulla corsia mancina, sono in scadenza di contratto. E in difesa il conto è belle che fatto. Aggiungendoci Rosini che, però, nella stagione che si è appena conclusa ha trovato davvero poco spazio.

Salendo verso il centrocampo c’è un altro punto fermo da cui ripartire, Leoncini. Mentre per il resto è tutto da ripensare. Malagrida, infatti, rientrerà alla Sampdoria dal prestito e Garetto, proprio come Semeraro, uscirà dalle logiche di minutaggio. Niente più Rimini nemmeno per Iacoponi, arrivato in prestito dal Parma. Insomma, il lavoro non mancherà alla dirigenza che sta guardando in alto cercando gli ’appoggi’ giusti dai top club, ma anche in basso, a caccia di giovani che diventino di proprietà e magari di prospettiva. È il caso dell’attaccante Andrea Lombardi, classe 2004, punta centrale di quel Campobasso fresco vincitore del girone F di serie D (37 presenze con 5 gol tra campionato, coppa, e poule scudetto). La caccia agli under è aperta, ma lo è altrettanto quella all’allenatore. Che continua a stuzzicare la curiosità dei tifosi. Perché dalla scelta dell’allenatore, si pensa, possano passare le ambizioni del club. Lunga l’attesa e lunga la lista di nomi. Alcuni più ’accessibili’, altri ai quali è più difficile arrivare. Tra i nuovi profili c’è anche quello di Andreoletti, ultimo di una lista infinita.