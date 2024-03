Rimonta sfumata Imolese, Mattiolo illude

SANT’ANGELO

3

IMOLESE

2

SANT’ANGELO (4-3-3): Maglieri 6; Confalonieri 6, Diop 6, Ugge 6, Eguelfi 5; De Angelis 7, Renda 6 (87’ Montalbano sv), Grandinetti 6; Lanzi 6 (74’ Bernini sv), Gobbi 7 (83’ Iaquinta sv), Mariani 7 (68’ Gomez 6). A disp: Nucci, Malanga, Volonte, Ortolan, Mecca. All. Scarpa 7.

IMOLESE (4-4-.2): Adorni 6; Garavini 6, Dall’Osso 5 (51’ Raffini 6), Ale 6, Ciucci 5 (65’ Gospodinov 5,5); Manes 5 (65’ Mattiolo 7,5), Vlahovic 6, Brandi 6 (58’ Gulinatti 6), Capozzi 6; Antognoni 5, Rizzi 5 (51’ Konate 5,5). A disp: Bovo, Elefante, Rama, Camara. All. D’Amore 5.

Arbitro: Ammannati di Firenze 6.

Reti: 28’ De Angelis, 64’ Mariani, 65’ Gobbi, 75’ e 93’ Mattiolo.

Note: ammoniti Dall’Osso, Bernin, Ale, Scarpa. Espulsi al 70’ Eguelfi.

Ha cercato la grande impresa l’Imolese, ma alla fine questa è riuscita solo a metà e la formazione di Gianni D’Amore si è fermata sul più bello, rimontando due reti, ma uscendo sconfitta. Dall’altra parte un Sant’Angelo travolgente per oltre un’ora, che troppo presto ha ritenuto di aver chiuso i giochi di una gara che in realtà è rimasta aperta sino al triplice fischio finale dell’arbitro. Da subito ritmo vivace che fa viaggiare velocemente il pallone: al 18’ tocca a Maglieri sporcarsi i guanti e deviare in angolo il calcio piazzato battuto da Ale a 25 metri dalla linea di porta. Ma poi è il Sant’Angelo a sorridere al 28’. Su un’incertezza della difesa rossoblu, Lanzi recupera il possesso, triangola con i compagni di reparto fino al tiro nello specchio di De Angelis a sbloccare il risultato. La reazione dell’Imolese è grintosa ma non si rivela efficace mentre Gobbi al 40’ sfiora il raddoppio rubando il tempo a Dall’Osso e Ale ma spedendo il destro a fil di palo. Nella ripresa al 47’ punizione di Vlahovic che Manes prolunga di testa dentro l’area ed incontra a sua volta quella di Ciucci ed insacca ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco. Il Sant’Angelo si rivede in avanti al 57’ sull’asse Mariani-Gobbi, il primo trova l’inserimento a centro area del secondo che spedisce sul fondo complice una deviazione provvidenziale della difesa ospite. Si rimane però dalle parti di Adorni: al 64’ Mariani indovina il tempo d’inserimento. Lanzi lo vede e lo serve permettendo il diagonale rasoterra che fissa il 2-0. Due minuti ecco la terza rete: Adorni chiude d’istinto su Gobbi, servito dalla destra, ma non po’ nulla sulla ribattuta del centravanti. Poi Eguelfi stende il neo-entrato Mattiolo e viene espulso per doppia ammonizione, episodio che restituisce fiducia all’Imolese, obbligata a credere nella rimonta a partire proprio dalla rete di Mattiolo, bravo in ribattuta sul tiro di Raffini da distanza ravvicinata. Si gioca praticamente in una sola metà campo nel finale, al 93’ il calcio d’angolo dalla sinistra è perfetto per la testa dello stesso Mattiolo, che realizza la sua prima doppietta con la maglia dell’Imolese.

Le gare: Carpi-Mezzolara 3-0, Corticella-Forlì 4-0, Fanfulla-Borgo San Donnino 2-0, Lentigione-Certaldo 1-1, Pistoiese-Prato 0-1, Ravenna-Sammaurese 1-0, Sant’Angelo-Imolese 3-2, Sangiuliano City-Aglianese 2-0, Victor San Marino-Progresso 3-4.

La classifica: Carpi 56, Ravenna 54, Forlì 52, Victor San Marino 50, Lentigione 49, Corticella 48, Fanfulla 41, Prato e Aglianese 40, Imolese 39, Sangiuliano City 38, Sant’Angelo 37, Sammaurese e Pistoiese 32, Progresso 29, Borgo San Donnino e Certaldo 20, Mezzolara 19.