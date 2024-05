Rimpianto Corticella, il cuore non basta

2

CORTICELLA

1

dopo i supplementari

(5-3-2): Cordaro; Mancini, Boccardi, Esposito, Gobbo, Marino; Campagna (21’ st Sare), Nappello (24’ st Alluci), Rrapaj; Tirelli (31’ st Diallo), Varriale (27’ st Sabbatani). A disp. Rossi, Mandorlini, Spezzano, Zattini, Calandrini. All. Gadda.

CORTICELLA (4-1-4-1): Martelli; Cavicchioli, Cudini, Chmangui, Riviera (7’ pts Cavallini); Menarini; Farinelli, Amayah (49’ st Alboni, 5’ sts Casadei), Mordini (10’ pts Suliani), Bertani (17’ st Ruffo); Trombetta. A disp. Mora, Bonetti, Ribello, Lo Giudice. All. Miramari.

Arbitro: Tropiano di Bari.

Reti: 36’ pt Boccardi, 21’ st Amayah; 10’ sts Sare.

Note: ammoniti Riviera, Miramari, Menarini, Trombetta, Diallo, Sabbatani, Cudini. Espulsi Marino al 41’ st; Chmangui al 1’ sts. Recupero: 1’ e 6’; 2’ e 4’.

Al Corticella, l’onore delle armi. Al Ravenna, la vittoria. Ma ai bolognesi, che falliscono il bis dopo il successo dello scorso anno a Carpi, va il plauso di avere tenuto vivo il match – intenso, duro e ricco di ‘spigoli’ – fino ai supplementari. Da censura, invece, l’offesa a sfondo razzista di Chmangui nei confronti di Diallo. Il capitano biancoazzurro, un attimo prima di essere sostituto alla fine del primo tempo supplementare, è stato ‘pizzicato’ dal delegato della Lnd, che ha riferito l’accaduto all’arbitro. E così, anche il Corticella è rimasto in 10, dopo che pure il Ravenna aveva incassato un ‘rosso’ (Marino per doppia ammonizione). Vincere i playoff di serie D conterà anche poco, ma nessuno vuole perdere.

Al 15’, il primo brivido. La conclusione di Rrapaj dal dischetto è ciabattata; capitan Chmangui rischia l’autogol, ma Martelli riesce a sventare. Rrapaj ci riprova al 20’ con un sinistro dal limite, che Martelli blocca a terra. Stona solo l’approccio della terna che, in pratica, scontenta tutti e, in particolare, mister Miramari, il quale si prende il giallo per una protesta plateale dopo l’ammonizione rifilata a Riviera.

Al 36’ il Ravenna passa in vantaggio. Sul cross dalla sinistra di Mancini, c’è Boccardi lasciato libero di colpire di testa. Ora al Corticella servono 2 reti. Al 42’, una ripartenza da manuale degli ospiti, porta Bertani alla conclusione dal centro dell’area. Cordaro però è piazzato e neutralizza. L’avvio della ripresa è intenso. L’agonismo ‘pulito’ del Ravenna mette in difficoltà il Corticella. Mister Miramari si sbraccia in panchina. I padroni di casa cercano di addormentare la partita. Nonostante il vantaggio, il Ravenna è in trance agonistica e il Corticella fa davvero fatica a uscire dal guscio.

Al 21’, nel momento migliore dei romagnoli, gli ospiti pareggiano. Sul cross da sinistra di Trombetta, il più reattivo è Amayah, che riesce a trovare il pertugio giusto per la conclusione. Al 41’ la traversa ferma il sinistro di Mancini. Sulla ripartenza, il Ravenna resta in 10 per il fallo di Marino (già ammonito) su Menarini. All’inizio del 2° tempo supplementare, Chmangui la combina grossa, si fa espellere. I giocatori del Corticella sono sulle gambe, assaliti dai crampi.

Il contropiede di Diallo vale il match ball per Sare, che firma il raddoppio.