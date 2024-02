Rimpianto Portuense. Non bastano due rigori. Il Corticella la raggiunge

portuense

2

junior corticella

2

PORTUENSE: Piovaccari, Marconi, Sorrentino, Masiero, Sarto, Bolognesi, Orlandi, Di Domenico, Melandri, Pierfederici, Allegrucci (21’st Fantoni, 34’st Ferrari). All. Mariani.

JUNIOR CORTICELLA: Garroia, Dovesi, Danieli Christopher, Mastellari, Campanini, Sanso, Caputo (34’st Ferriero), Ganzaroli, (42’st Sandri), Broglia, Querzoli (27’st Celeste). All. Cavina.

Arbitro: Alessandro Trevisani di Ferrara.

Marcatori: 13’pt (rig.) e 22’st (rig.) Melandri, 30’pt Broglia, 36’st Christopher.

Note: espulso al 33’st Masiero. Allontanati l’allenatore Cavina e il team manager del Corticella.

MIGLIARINO

Non ha portato fortuna alla Portuense la prima partita del girone di ritorno disputata a Migliarino. I rossoneri si sono fatti imbrigliare da un tenace e concreto Junior Corticella. E dire che la partita si era messa sui binari giusti dopo appena 13’: alleggerimento impreciso sul portiere, si fionda Pierfederici, che anticipa il portiere che lo stende: rigore. Sul dischetto va il capocannoniere del campionato Melandri e non sbaglia. Al 23’ Melandri si rende pericoloso direttamente su punizione da posizione defilata, Garroia in tuffo si rifugia in angolo. Alla mezz’ora pasticcio difensivo nella retroguardia rossonera: Marconi sbaglia il rinvio, Sanso crossa prontamente dalla trequarti, Broglia anticipa tutti di testa e insacca nella porta sguarnita. Al 16’ l’azione più bella: altra percussione di Pierfederici, dal fondo cross sul palo opposto, in acrobazia diagonale di Di Domenico respinto sulla linea di porta. Al 22’ Sarto salta il diretto controllore, che lo sgambetta: rigore. Sul dischetto Melandri spiazza il portiere. Sembra fatta ma la difesa della Portuense si fa sorprendere in contropiede e Masiero guadagna anzitempo gli spogliatoi. In superiorità numerica il Corticella pareggia subito dopo: su calcio d’angolo la difesa non riesce a pulire l’area, all’altezza del dischetto del rigore Christopher trova il corridoio giusto.

Franco Vanini