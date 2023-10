"Rinaldini e compagni trionfano: la stilettata di Arlotti è imprendibile"

RINALDINI 6. La stilettata di Arlotti è imprendibile, non deve fare parate. TCHEUNA 6,5. Ha meno spazio per sbizzarrirsi ma il lavoro difensivo su Lazzari è efficace. (46’st Ofoasi sv).

ROSSINI 6,5. Vince tutti i duelli con D’Este, tanti anticipi "puliti".

CALANCA 6,5. Tiene alta la squadra e ha due palle di testa per colpire, sulla seconda Pazzini è strepitoso.

CECOTTI 7. L’ex milanista continua ad alzare l’asticella, ripresa col gas sempre aperto nelle due fasi.

FORAPANI 7,5. Impossibile contenerlo se prende i primi 5 metri. I suoi "strappi" destabilizzano il Victor, poi col destro fra tremare l’ennesimo palo (da agosto 5 fra amichevoli e gare ufficiali). Devastante.

MANDELLI 7. Rifornisce Sall sul 2-0, ciliegina di una gara di qualità. (42’st Frison sv).

D’ORSI 6,5. Mille chilometri, altrettante seconde palle conquistate. Ha sempre la risposta giusta al problema.

CORTESI 7. Si sblocca con un gol capolavoro per difesa palla, controllo e destro. Con le sue lunghe leve fa la differenza, gli manca solo la precisione per fare il 2-0. (25’st Mas. Rossi 6,5. Altro ingresso di sostanza dietro le punte).

SALL 7,5. Seconda da titolare e seconda "double" con assist per Cortesi e gol: nel 2-0 qualcuno per favore spieghi a Lombardi cosa è successo su quella finta. (11’st Arrondini 7. Entra "cattivo" come un serpente e morde al primo pallone buono, risposta eccellente alle due panchine).

LARHRIB 7. Questa volta gioca largo e va a disturbare Sabba. Lavoro prezioso che diventa "poesia" quando con la punta mette in porta Arrondini per il tris. (36’st Tentoni sv).

d.s.