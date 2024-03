Rinascita Montevarchi. Bontempi firma il blitz

ghiviborgo

1

aquila montevarchi

2

GHIVIBORGO (3-4-3): Becchi, Turini, Sanzone, Bura, Signorini, Carli, Nottoli (73’ Masella), Orlandi, T.Carcani, Hrom (46’ Campani), Lepri. A disp.: Bonifacio, Giannini, Poli, Cristofani, Russo, Vitrani, Caiaffa. All. Nico Lelli.

AQUILA MONTEVARCHI (4-4-2): Bianchi, Lischi, Cellai, Francalanci, Messini (64’ Quaresima), Conti, Bontempi, Vitali, Borgarello (62’ Boiga), Muscas, Priore, Rufini. A disp.: De Gennaro, Dainelli, Keqi, Pardera, Stefoni, Ciopi, Virgillito. All. Loris Beoni.

Arbitro: Gambin di Udine (Merloni di Ravenna e Corbelli di Rimini).

Reti: 26’ Rufini, 48’ Turini, 84’ Bontempi.

Note: 91’ espulso Lepri.

GHIVIZZANO – Sfida intensa e giocata a gran ritmo, vinta con merito dall’Aquila Montevarchi, che parte subito forte e mette in difficoltà un GhiviBorgo apparso sottotono. Ospiti pericolosi subito con Rufini al 1’, con Francalanci al 9’, alto di poco il suo colpo di testa, e con Priore al 17’, che colpisce il palo con un bel diagonale. E’ solo il preludio al vantaggio rossoblu, che arriva al 26’ quando l’ex Muscas lancia in profondità Rufini, che scatta sul filo del fuorigioco e batte Becchi in uscita. Impalbabile la reazione della squadra di Nico Lelli, mai pericolosa fino all’ intervallo. Ben diversa la ripresa, l’allenatore colchonero rafforza il centrocampo e dopo appena tre minuti arriva il pari: palla in mezzo di Lepri, incerto Bianchi in uscita, tocco ravvicinato di Turini e palla in rete.

Ora la gara è più bella, il Montevarchi si scuote ed è molto pericoloso in almeno tre occasioni: al 10’ doppio miracolo di Becchi, prima su Rufini poi su Priore, al 18’ ancora un ottimo Becchi salva su Bontempi, e al 24’ Carcani di testa salva sulla linea l’incornata a colpo sicuro di Francalanci su azione d’angolo. Ma il Ghivi non sta a guardare e sfiora a sua volta il vantaggio con Orlandi su punizione (bravo Bianchi) e Sanzone da due passi al 38’. Appena un giro di lancette e Bontempi realizza il gol da tre punti, con una mezza rovesciata di rara bellezza e precisione. Il GhiviBorgo non ci sta e prova a recuperare, sempre con Orlandi su punzione (di nuovo decisivo Bianchi), ma il risultato non cambia, con la compagine di Loris Beoni che porta a casa un risultato di inestimabile valore, con un’ottima prestazione sia da un punto di vista fisico che tecnico, con la maggior "fame" dei rossoblu che ha prevalso contro un avversario quotato e su un campo difficile come quello lucchese.