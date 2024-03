Ripresa e attesa. Stamani i bianconeri in campo a Uopini. Tifosi mobilitati per la trasferta di domenica Il Siena si prepara per la partita decisiva di domenica, con la possibilità di conquistare la Serie D in anticipo. Gli allenamenti riprenderanno a Uopini, mentre i tifosi si organizzano per sostenere la squadra ad Anghiari. Il Siena Club Fedelissimi ha organizzato un pullman per la trasferta, con partenza dalla sede in viale Europa, 21. Per prenotarsi basta inviare un messaggio al numero 3932155202.