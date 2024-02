Ripresa e calendario. Boccardi sarà valutato nelle prossime ore. Domenica arriva il fanalino Pontassieve

Iniziato con un successo, lo 0-3 sull’Asta Taverne, il mese di febbraio potrebbe essere davvero decisivo per il Siena. Il campionato è ormai in una fase cruciale e i bianconeri hanno la possibilità di gestirlo, con 12 punti di vantaggio sul Signa, seconda forza del girone (il Terranuova Traiana è a -14 e con una partita in meno). Il prossimo impegno, per la Robur, sarà di nuovo a Badesse: a bussare alle porte del Berni il Pontassieve, 13 punti (2 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte) e ultimo posto in classifica. Sulla carta un testacoda dall’esito già scritto, una sfida senza storia. Ma la storia, anche la più recente, insegna che niente è scritto e l’attenzione di Bianchi e compagni dovrà essere come sempre massima. Alla ripresa degli allenamenti, a Uopini, saranno da valutare le condizioni di Filippo Boccardi (nella foto): l’attaccante è uscito anticipatamente dal campo sabato scorso, perché, come ha spiegato mister Voria "ha avvertito un crampo" e la speranza è che si tratti effettivamente di un intoppo di poco conto: la sostituzione è arrivata proprio per non fargli correre rischi. In infermeria, al momento Aseged Ivan e Cristiani: per il resto, ammesso che la partita con l’Asta non abbia strascichi di natura fisica, tutti abili e arruolabili (non ci saranno squalificati). Dopo la partita del Berni con il Pontassieve, il Siena è atteso dalla trasferta di Scandicci, a oggi quarta forza del raggruppamento. Il mese di febbraio si chiuderà poi con la gara casalinga con la Rondinella Marzocco, formazione che deve guardarsi alle spalle, per non rientrare nella zona rossa. Marzo, invece, per la Robur si aprirà al Manni: in scena il match con la Colligiana.