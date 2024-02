Risaliti è un gigante. Delusione Mawuli. Ekuban non va

TROMBINI 6 Incolpevole sulla deviazione beffarda di Chiosa. Per il resto inoperoso.

RISALITI 7 Indiani lo piazza al centro della difesa a 3 e lui guida il reparto con personalità. Annulla prima Ogunseye e poi Shpendi.

CHIOSA 5,5 Sfortunato quando il suo autogol apre la strada al Cesena. Protagonista, suo malgrado, in negativo: macchia una prestazione sufficiente (Dal 72’ PATTARELLO 6 Qualche sgassata delle sue ma senza troppa fortuna).

LAZZARINI 6,5 Schierato, a sorpresa, da braccetto di destra. Presidia la zona con attenzione.

DONATI 5,5 Donnarumma sulla sua fascia lo fa soffrire e lo costringe a non spingere come suo solito.

MONTINI 6 Parte con il freno a mano tirato, ma poi cresce alla distanza (Dal 83’ COCCIA SV).

MAWULI 7 Canta e porta la croce là in mezzo. Tornato su ottimi livelli (Dal 83’ SETTEMBRINI SV).

FOGLIA 5,5 Ha il compito di francobollare Berti, ma il trequartista del Cesena gli sfugge in occasione del vantaggio (Dal 72’ CATANESE 6 Un quarto d’ora a mettere ordine nel mezzo).

GUCCIONE 6 Il più ispirato là davanti nel primo tempo. Si muove molto tra le linee. Cala nella ripresa.

GADDINI 6 Schierato da seconda punta cerca di svariare sul fronte offensivo per non dare punti di riferimento. La traversa colpita in pieno recupero grida vendetta.

EKUBAN 5 La prima da titolare nella serata più difficile. Rimedia una botta alla spalla nei primi minuti e ne risente. (Dal 46’ GUCCI 6 Fa sentire la sua presenza molto più di Ekuban).

Andrea Lorentini