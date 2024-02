Risultati, classifiche e marcatori dalla Pormozione in giù. Fantini di rigore trascina il Vecchiazzano verso la Prima Risultati e classifiche delle squadre forlivesi: Fratta Terme vince in Promozione, Carpena, Modigliana e Santa Sofia trionfano in Prima, Vecchiazzano batte la diretta concorrente in Seconda e l'Atletic Frampula vince il derby in Terza.