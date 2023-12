Risultati e classifica. Disfatta Samb. Senigallia in rimonta ne fa 3 a domicilio La Sambenedettese non riesce ad agganciare la vetta del Girone F della Serie D: nell'ultima sfida di giornata i marchigiani cedono in casa al Senigallia, che segna 3 reti e fa fuggire il Campobasso. Classifica: Campobasso 34; Sambenedettese 31.