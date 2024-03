Risultati e classifica. La Lazio scappa e la Ternana frena

Grazie alla vittoria d’anticipo in casa del Cesena, la Lazio prende il largo in vetta alla classifica quando mancano sette gare al termine della stagione. Frena la Ternana che non va oltre il pari con l’Hellas Verona. In zona salvezza, mette in tasca tutto la Res Roma nei novanta minuti casalinghi contro il Ravenna. Proprio come il Freedom che rifila due gol al Brescia. Successi che lasciano invariata la classifica.

Serie B femminile (23ª giornata): Cesena-Lazio 2-3, San Marino Academy-Genoa 3-2, Hellas Verona-Ternana 2-2, Freedom-Brescia 2-1, Parma-Arezzo 2-1, Pavia-Bologna 2-0, Res Roma-Ravenna 5-2, Tavagnacco-Chievo 1-6. Classifica: Lazio 62; Ternana 57; Cesena, Parma 55; Chievo 42; Hellas Verona 39; Genoa 37; Brescia 30; Bologna 29; Arezzo 24; Freedom 23; San Marino, Res Roma 21; Pavia 19; Tavagnacco 12; Ravenna 3.