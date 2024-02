Risultato a sorpresa. I Fratres creano troppo poco. Un ko inaspettato a Campi Bisenzio

LANCIOTTO CAMPI

1

FRATRES PERIGNANO

0

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Esposito, Fedi, Mazzanti, Pisapia, Bonciani, Amerighi, Gasperini, Bini(35’st Manzatu), Frezza(5’st Cassiolato). All. Guidi.

FRATRES PERIGNANO: Colucci, Pennini(12’st Gemignani), Porcellini(38’st Carrai), Arvia(38’st Vitillo), Mancini, Petri, Freschi(28’t Ferrari), Zefi, Taraj, Rosi, Sciapi. All. Colombini.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Marcatori: al 29’pt Bini.

CAMPI BISENZIO – Vittoria di misura del Lanciotto Campi sui Fratres Perignano al termine di una partita che ha offerto pochissime emozioni. Il risultato positivo della scorsa partita aveva creato nella compagine perignanese un ottimismo che oggi sul campo non si è trasformato in gioco e occasioni da gol. "Una sconfitta di misura e un gol evitabile – dice il ds dei Fratres Ragoni a fine partita – ma nel complesso abbiamo fatto poco e creato poco. Il pareggio ci poteva anche stare contro una squadra che è tranquillamente alla nostra portata e che anch’essa ha fatto ben poco per vincere la partita. Non siamo stati capaci di fare il nostro gioco, forse ha influito il campo sintetico e di ridotte dimensioni, ma non serve trovare scusanti. Dobbiamo pensare già alla partita di domenica prossima sperando di poter ritrovare l’intensità di gioco giusta per l’occasione". Veniamo alla cronaca. Al 10’ un ottimo intervento del portiere perignanese Colucci che sventa un’occasione avversaria a cui risponde poco dopo una iniziativa di Zefi. Alla mezz’ora, esattamente al 29’, arriva il gol dei locali per merito di Bini che è bravo a raccogliere un cross di un suo compagno dalla linea di fondo e a battere Colucci. Nella ripresa si fa più intraprendente e propositiva la compagine di mister Colombini che però non ha mai avuto quel cinismo in più necessario a concretizzare in gol. Al 13’ c’è una occasione da gol per Rosi neutralizzata dal portiere Brunelli sul primo palo. Pronta risposta un minuto dopo di Amerighi ma trova Mancini a spazzare via la palla dalla linea di porta. Al 24’ ancora Fratres in evidenza con Rosi. Nel concitato finale di gara due occasioni per il Perignano per pareggiare , la prima con Taraj e la seconda con Sciapi, non portano a niente. Per i Fratres una inaspettata nuova battuta di arresto.

Pietro Mattonai