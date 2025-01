Pisa-Carrarese 2-1, gli azzurri si fanno gol da soli a tempo quasi scaduto

Pisa, 13 gennaio 2025 – Sconfitta amara per la Carrarese, battuta a 3’ dalla fine di un derby molto equilibrato per un clamoroso pasticcio difensivo. Gli apuani sono partiti bene fallendo già al 1’ una colossale palla gol con Finotto che ha calciato sul portiere dopo essere stato liberato da un retropassaggio sbagliato di Canestrelli. Alla distanza il Pisa è uscito fuori obbligando la Carrarese nella propria metà campo. Bleve al 19’ ha parato il tiro dal limite di Moreo ma nulla ha potuto al 22’ sull’inzuccata di Canestrelli da angolo di Angori. Il vantaggio non ha placato i nerazzurri che hanno continuato ad attaccare ma hanno rischiato grosso al 38’ su incursione ancora di Finotto che da posizione ravvicinata ma decentrata ha calciato su Semper. Sul fronte opposto Bleve ha salvato su Moreo. Nella ripresa Calabro ha cambiato volto alla Carrarese con un paio di cambi e anche la partita è mutata. Al 61’ Finotto ha pareggiato sfruttando un bell’assist di Zanon. Il Pisa ha reagito un minuto dopo con Tramoni fermato in uscita tempestiva da Bleve. I marmiferi si sono resi pericolosi al 70’ con un sinistro ficcante di Zanon respinto da Semper. All’ 87 Bleve ha chiamato palla a Illanes che stava spazzando. Il difensore si è abbassato e la palla gli è battuta sulla schiena rendendo facile il gol a porta vuota di Caracciolo. Nel finale c’è stato spazio anche per la traversa di Lindt, sempre di testa.

Tabellino

PISA 2-CARRARESE 1

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (74’ Rus), Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini (74’ Hojholt), Marin, Angori; Moreo, Tramoni (90’ Abildgaard); Lind. A disp. Nicolas, Loria, Bonfanti G., Mlakar, Arena, Bonfanti N., Sussi, Morutan, Jevsenak. All. Inzaghi.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Zanon, Illanes, Imperiale (90’ Belloni; Bouah (46’ Oliana), Zuelli, Capezzi (46’ Cherubini), Giovane, Cicconi; Shpendi (90’ Capello), Finotto (80’ Cerri). A disp. Chiorra, Mazzi, Kovalenko, Cavion, Palmieri, Maressa, Falco. All. Calabro.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria; assistenti Margani di Latina e Arace di Lugo di Romagna; quarto ufficiale Burlando di Genova; Var Volpi di Arezzo; Avar Maresca di Napoli.

Marcatori: 22’ Canestrelli (P), 61’ Finotto (C), 87’ Caracciolo (P).

Note: spettatori 8428; angoli 8-6; ammoniti Marin, Moreo, Oliana; recupero 1’ e 4’.