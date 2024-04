Ritorna l’Eccellenza. Esame per la Civitanovese

Tre punti per presentarsi serena allo scontro diretto con il Montefano. Questo l’obiettivo della Civitanovese, in vista della sfida di domani, quando sarà ospite del Tolentino, nel match in programma alle 16 allo Stadio Della Vittoria. Con buone probabilità, a mancare l’appuntamento sarà l’attaccante Ramiro Brunet, che ha rimediato un problema alla gamba, mentre non si registrano ulteriori defezioni, oltre a quella di Michele Paolucci, tra le fila rivierasche. "Dobbiamo arrivare – afferma il centrocampista rossoblù Matteo Ercoli – al match della domenica successiva trovandoci almeno nella situazione in cui siamo ora, tuttavia contro i cremisi sarà una partita difficile, perché loro giocano bene: non a caso, all’andata abbiamo incontrato numerose difficoltà".

Nell’ultimo turno prima della sosta, gli adriatici sono usciti sconfitti dal confronto interno con il Castelfidardo, perdendo il primato di classifica, adesso appannaggio del Montefano. "Essere battuti nell’ultimo turno prima della sosta non è mai bello, perché poi trascorri le vacanze in maniera diversa. In queste tre settimane, però, abbiamo lavorato bene, preparandoci al meglio per questo confronto. Poi, vedremo quello che accadrà". Quattro le gare che separano gli adriatici dal sogno di vincere il campionato. Dopo di domenica, ospiteranno il Montefano, poi faranno visita al Monturano, infine riceveranno la Jesina. "Tutte gara – analizza Ercoli – che nascondono delle insidie, perché con i viola si tratta di uno scontro al vertice, il Monturano si deve salvare e i leoncelli ci hanno sconfitti all’andata".

Ma adesso c’è da pensare esclusivamente alla gara di Tolentino, i cremisi all’andata hanno sconfitto i rossoblù 1-0 per la rete messa a segno da Moscati. Si tratta di una gara che nasconde delle insidie e deve essere affrontata con molta attenzione e concentrazione.

Francesco Rossetti