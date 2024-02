Ritorno a Badesse. Domenica prossima c’è la Rondinella. Hagbe recupera

Per la Robur il cammino verso la Serie D, proseguirà domenica, in casa: la squadra di Magrini, per la decima giornata del girone di ritorno, ospiterà la Rondinella Marzocco. La squadra, ieri pomeriggio, è apparsa piuttosto affaticata, a partire da Cavallari, alla ripresa degli allenamenti, sul campo di Uopini, saranno quindi da valutare le condizioni dei bianconeri, nella speranza che l’impegno non abbia lasciato fastidiosi strascichi. Saranno da valutare anche le condizioni dei lungodegenti Cristiani e Aseged Ivan con quest’ultimo che ha comunque già ripreso, gradualmente, a lavorare con i compagni, già la scorsa settimana. Dovrebbe tornare regolarmente a disposizione Hagbe che non ha potuto prendere parte al confronto con lo Scandicci perché alle prese con febbre alta. Nessun ammonito dall’arbitro, ieri alle Due Strade, né dall’una, né dall’altra parte: per la sfida Siena-Rondinella Marzocco non ci saranno quindi bianconeri squalificati. Rimangono però nell’elenco dei diffidati, Galligani, Ricciardo, Bianchi e Bertelli. Alla prossima ammonizione saranno costretti a un turno di stop forzato.