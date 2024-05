RITORNO a casa. Il nuovo allenatore è un ex rossonero

La guida tecnica della prima squadra è stata dunque affidata al mister che nell’ ultimo biennio ha guidato Brusaporto e Ponte San Pietro, sempre in serie D.

Stefano Brognoli torna a Sant’Angelo da allenatore, dopo aver vestito la maglia rossonera da calciatore: tra il ‘99 ed il 2001, infatti, “Brogno” ha messo insieme 49 presenze e 5 reti in serie D con il club barasino.

"So cos’è Sant’Angelo - le sue prime parole -. So cosa significa la piazza di Sant’Angelo. L’ho vissuta due anni con la curva che era sempre piena. Per me è una crescita importante venire ad allenare in una piazza così".

A.G.