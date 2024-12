Rivoluzione in casa United Riccione. Cassese cede il club a Tranquilli

"Il club non era in vendita, ma a quell’offerta non ho potuto dire di no". Dopo poco più di due anni Pasquale Cassese lascia lo United Riccione. E lo fa in 24 ore, mettendo la società nelle mani di una cordata di imprenditori romani, capitanata dal procuratore Jonathan Tranquilli. "Sono un imprenditore – dice l’ormai ex numero uno del club della Perla Verde – e quando capitano certe occasioni non si possono lasciare scappare. E questa era di quelle irrinunciabili. Tanto che il tutto si è concretizzato in pochissime ore". Esattamente nello studio del notaio Alessandro Zampaglione nella serata di lunedì. L’impressione, però, è che comunque l’avventura di Cassese in Romagna fosse arrivata al capolinea da mesi. "Se sono dispiaciuto? No. Lo sono per i ragazzi, solo per loro. Io ne esco a testa alta lasciando una società che non ha un centesimo di debiti. Lascio senza rimpianti. Magari, andrò da qualche parte dove posso essere amato". Una frecciatina a una città con la quale Cassese, soprattutto nell’ultimo anno, non ha mai familiarizzato troppo. Ora inizia un altro ciclo e questo ha lasciato a bocca aperta anche i più stretti collaboratori del presidente che adesso si trovano a dover rendere conto a un’altra proprietà. "Si tratta di un gruppo importante di imprenditori. Lascio in buone mani, a persone legate ad un fondo internazionale – sottolinea Cassese – alcuni di Roma, ma anche diversi del nord Italia". "Si intende proseguire – recita intanto il comunicato che annuncia il passaggio di proprietà – nel solco tracciato da Cassese, mantenendo l’impegno verso l’eccellenza sportiva e la crescita del club. La nuova gestione si propone di consolidare i successi ottenuti e di continuare a sviluppare il progetto avviato, con l’obiettivo di portare lo United Riccione a nuovi traguardi, sempre nel rispetto dei valori e della tradizione della squadra".

La continuità tra la gestione di Cassese e quella di Tranquilli "rappresenta un elemento chiave per garantire la stabilità e il progresso del club, assicurando che gli sforzi compiuti finora possano tradursi in ulteriori successi nel futuro prossimo". Negli ultimi mesi la cordata di imprenditori, sempre capitanata dall’agente sportivo Tranquilli, aveva tentato di acquistare l’Albenga, società ligure di serie D che sembra non navigare in ottime acque. Una trattativa proseguita qualche settimana e che si è conclusa poco più di dieci giorni fa con un "Grazie, ma non vendiamo" da parte della proprietà. Decisamente più breve la trattativa che ora ha portato Tranquilli e soci in Romagna.