Robur: chi resta, chi parte e chi arriva. E’ l’ora delle scelte. Anche dolorose

Sono giorni di lavoro e di programmazione, questi, per il Siena. Se è vero che già dalla conquista matematica della Serie D la Robur si è proiettata al prossimo campionato, le idee, i ragionamenti e le interlocuzioni lasceranno presto spazio, non è escluso già nel fine settimana, a operazioni concrete, con i primi annunci ufficiali dei componenti che faranno parte del Siena Fc 2024/2025, a partire da chi sarà confermato dalla scorsa stagione (le uniche ‘certezze’, guardando esclusivamente alla rosa sono al momento quelle di Bianchi, Lollo e Galligani). Già all’inizio della prossima settimana potrebbe esserci un nuovo incontro tra mister Magrini e i direttori, a oggetto, appunto, l’organico della prossima stagione, senza dimenticare che, con il ritorno di Gill Voria al settore giovanile, dovrà essere anche nominato un nuovo vice allenatore. In riferimento alla squadra, di nomi, complici anche gli impegni di alcune squadre in post season, ne sono usciti pochi. Uno di questi è quello di Niccolò Giannetti – che si è aperto a un possibile ritorno –, giocatore che la Robur sembra stia valutando. In attacco, come detto, l’unico punto fermo è al momento Galligani e, ammessa una eventuale conferma di Boccardi, portato in bianconero da Magrini (più difficile la permanenza di Ricciardo o Granado), due-tre innesti, di giocatori diversi per caratteristiche, andranno fatti. Lo sguardo della Robur è comunque rivolto anche ad altri gironi, a giocatori che si sono messi in mostra magari in un altro raggruppamento e che potrebbero essere profili perfetti alla causa. Quasi certi della conferma, poi, sono Morosi e Hagbe, fosse solo per le parole di stima che mister e direttori hanno avuto nei loro confronti e per l’anagrafe dalla loro parte (entrambi classe 2004, il prossimo anno saranno ancora quote, visto che in D dovranno giocare obbligatoriamente un 2004, un 2005 e un 2006). I vertici societari bianconeri stanno lavorando anche alla costruzione dell’organigramma societario, con l’obiettivo di riempire quelle caselle necessarie, dietro la scrivania, in un campionato come quello di quarta serie, ben diverso dall’Eccellenza e con un settore giovanile da gestire. Possibile quindi l’ingresso di una nuova figura a livello amministrativo.

Angela Gorellini