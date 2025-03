Robur, così no! Il Terranuova prende un punto. Boccardi-gol illude ma Sacconi firma la beffa

SIENA

1

TERRANUOVA T.

1

SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi, Achy, Biancon, Cavallari; Pescicani (37’st Suplja), Bianchi, Farneti (32’st Mastalli); Candido (16’st Giannetti); Galligani (16’st Semprini), Boccardi (32’st Masini).

Panchina: Giusti, Lollo, Hagbe, Carbè. Allenatore Magrini.

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Cappelli (26’st Sacconi), Saitta, Bega, Tassi; Privitera (37’st Petrioli), Mannella; Marini, Degl’Innocenti, Massai (14’st Dini); Iaiunese.

Panchina: Morandi, Grieco, Lischi, Castaldo, Senzamici, Cardo. Allenatore Meniconi (Becattini squalificato).

Arbitro Rinaldi di Novi Ligure (Dattilo – Frunza).

Reti: 21’ st Boccardi, 41’ st Sacconi.

Note – Recuperi: 3’ e 5’. Ammoniti: Privitera, Iaiunese, Masini (dalla panchina), Degl’Innocenti, Saitta.

SIENA – Ennesima occasione buttata dal Siena in situazione di vantaggio. Stavolta a festeggiare è il Terranuova che strappa un punto importante in chiave salvezza mentre i bianconeri masticano ancora amaro. La gara davanti a pochi intimi del Franchi è stata aperta e vibrante. Già al 1’ Boccardi pesca Farneti in area: il destro della mezzala sbatte sull’esterno della rete. Siena che cresce e va ancora vicino al vantaggio con Galligani che però mette a lato dopo un bello scambio di Boccardi. A segnare è però il Terranuova con Privitera ma l’arbitro annulla (15’) per offisede. Boccardi ha la palla per l’1-0 ma (23’) mette largo da ottima posizione. Timperanza (26’) si oppone bene al destro dal limite di Candido. I buoni ritmi dell’inizio iniziano a calare e nella seconda parte di gara le situazioni interessanti si diradano. Poi una fiammata improvvisa: con un paio di corner la squadra di Magrini torna a farsi pericolosa ma sono gli ospiti a sprecare la situazione migliore di tutto il primo tempo. Prima Stacchiotti respinge il destro di Marini (assist di Iaiunese) poi sulla ribattuta Privetera colpisce Farneti sulla linea. Per il direttore di gara il 16 di casa respinge col petto, per il Terranuova invece colpisce col braccio scatenando le proteste della panchina di mister Meniconi (Becattini è squalificato). Nel lungo recupero il destro di Achy da dentro l’area è rimpallato.

Nel secondo tempo il Siena, scampato il pericolo, torna a farsi vedere dalle parti di Timperanza: Boccardi e Pescicani però non so precisi. Privitera (9’) impegna Stacchotti con un sinistro da fuori. Candido dall’altra parte mette alto da pochi passi. Il gol è nell’aria e arriva a metà tempo con Boccardi bravo a mettere sotto l’incrocio un destro dal limite. Giannetti, appena entrato, trova Pescicani (25’) ma Timperanza anticipa la mezzala di casa. Il Terranuova rischia di capitolare al 28’ quando prima Achy poi Semprini da due metri non trovano incredibilmente la porta. Gol sbagliato, gol subito: Sacconi tutto solo sul secondo palo trova l’1-1 dopo un corner.

Guido De Leo