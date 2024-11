Robur disastrosa: una disfatta totale. La Fulgens Foligno vince in scioltezza

SIENA

0

FULGENS FOLIGNO

2

SIENA (4-3-1-2): Stacchiotti; Morosi (28’st Farneti), Achy, Cavallari, Ricchi; Pescicani (38’st Carbè), Lollo (22’st Bianchi), Mastalli; Boccardi (14’st Semprini); Galligani, Giannetti (14’st Semprini).

Panchina: Giusti, Zichella, Biancon, Hagbe. Allenatore Barbieri.

FULGENS FOLIGNO (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Schiaroli, Nuti, Mancini; Brevi (38’st Flavio), Panaioli, Settimi (10’st Ceccuzzi); Khribech (43’st Di Cato), Tomassini (36’st Posada), Calderini (47’st Maselli).

Panchina: Lori, Cesaretti, Josè, Monanni. Allenatore Manni.

Arbitro Pasquetto di Crema (Pancani- Carchesio).

Reti: 10’pt Tomassini (rig.), 21’st Calderini.

Note – Ammoniti: Galligani, Settimini, Pescicani, Nuti, Lollo, Tognetti, Khribech, Ricchi, Brevi, Santarelli. Recuperi: 1’ e 6’.

SIENA – E’ tremendo il pomeriggio per il Siena, che crolla sotto i colpi della Fulgens Foligno al termine di un match ricco di errori di ogni genere. La sveglia dopo Terranuova non è suonata affatto e la punizione inflitta dagli umbri è memorabile e deve necessariamente aprire a profonde riflessioni. E dire che la squadra di Magrini era partita benino vanificando (8’) con Giannetti una ottima occasione dopo una palla persa umbra. Da quell’errore nasce il vantaggio folignate: Mancini salta Achy e pesca in area Calderini che viene steso da un ingenuo Lollo. Dal dischetto Tomassini spiazza Stacchiotti. Il Siena ha subito l’occasione per segnare ancora una volta per una palla persa della Fulgens: Galligani prima si fa ipnotizzare da Tognetti (che devia col piede) poi sulla ribattuta mette alto (15’). Gli ospiti sono intraprendenti ma anche distratti e concedono situazioni interessanti ai confusionari padroni di casa che sbagliano sempre nel momento in cui c’è servire l’ultimo passaggio. Ci prova Ricchi (33’) ma il suo destro a giro è largo. Stessa cosa succede a Mastalli pochi secondi dopo con esito ancora peggiore. La pressione bianconera col passare dei minuti si affievolisce e un errore di Stacchiotti rischia di costare caro. Lollo spende un giallo per evitare guai peggiori.

Nel secondo tempo la diagonale di Morosi (6’) evita l’intervento di Calderini sul sull’assist di Khribech. Nel contropiede Galligani serve Boccardi, destro largo. Dentro Semprini e Masini ma è la Fulgens (17’) che si fa pericolosa col tiro cross di Calderini sul quale Brevi non arriva sulla sfera. La Robur dilapida il pareggio con Semprini da pochi passi dopo una buona combinazione tra Lollo e Mastalli. È l’episodio che indirizza una volta per tutte la gara: Galligani perde una palla sanguinosa al limite dell’area bianconera, Khribech serve Calderini che fa 2-0. Il Siena, già in pessima giornata, si sgonfia del tutto. Brevi fallisce il 3-0 in contropiede (32’) come Panaioli qualche secondo dopo.

Guido De Leo