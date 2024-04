Robur, domenica tutti a disposizione. Oggi il responso sul ritorno al ’Franchi’

Tutti a disposizione di mister Magrini, i bianconeri: ieri mattina, sul campo di Uopini, è ripresa la preparazione della squadra e anche il giovane attaccante Carlo Ravanelli, l’unico giocatore ancora in infermeria, ha lavorato regolarmente con il gruppo. In casa Robur non ci saranno quindi defezioni, per la partita di domenica con il Mazzola, sfida che potrebbe valere più dei tre punti in palio, ovvero il ritorno del Siena allo stadio Artemio Franchi.

Oggi si riunirà la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nelle prossime ore è atteso il via libera definitivo, una volta arrivato quello la società bianconera potrà poi comunicare le modalità di acquisto dei biglietti per assistere al match. Banchi e compagni, intanto, si stanno preparando per farsi trovare pronti all’appuntamento: l’allenamento di ieri ha visto i giocatori, dopo una prima fase di riscaldamento, dedicarsi a una serie di esercizi di tattica, velocità e rapidità per poi concludere con la classica partitella di fine sessione. Se mister Magrini, questa volta, ha davvero l’imbarazzo della scelta, a chi affidare le redini dell’incontro sembra averlo già deciso. E’ stato lo stesso tecnico a dichiarare di voler dare spazio, per l’occasione, ai giocatori che si sono resi protagonisti della cavalcata verso la Serie D, con i ragazzi più giovani o comunque meno impiegati che possono sperare nella chiamata all’ultima giornata, sul campo della Nuova Foiano. In porta, quindi, dovrebbe esserci Giusti, che al momento ha ceduto i guantoni a Gueye soltanto una volta, contro l’Audax Rufina. A destra della difesa dovrebbe tornare, dal primo minuto, Morosi con Bertelli dall’altra parte, mentre la coppia centrale dovrebbe essere quella formata da Achy (ma non è escluso anche l’impiego di Biancon) e Cavallari. A centrocampo con Lollo in cabina di regia – questa sera nei locali del ristorante Da Michele il centrocampista riceverà il Premio De Luca da parte del Siena Club Enrico Chiesa insieme al direttore sportivo Simone Guerri e allo storico tifoso Fabio Cannoni, alla presenza proprio di ‘Re Enrico’ –, le mezzali dovrebbero essere Bianchi e Masini, con Candido sulla trequarti, alle spalle della coppia d’attacco formata da Boccardi e Galligani.

Angela Gorellini