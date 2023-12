Robur: Granado c’è, Masini ancora no. Ingaggiato Siliberto, portiere 2003

La Robur, sul campo di Uopini, ha ripreso la preparazione. La bella vittoria sulla Nuova Foiano, che ha portato i bianconeri a +12 dalla Castiglionese, seconda forza del girone, è ormai acqua passata: Bianchi e compagni sono già proiettati al prossimo impegno, l’ultimo di questo rocambolesco 2023, la trasferta al Due Strade, ‘casa’ della Rondinella Marzocco. Per mister Magrini è arrivata un’altra buona notizia (oltre al rientro dalla squalifica di Lollo e Pagani): Granado ha ripreso a lavorare con il gruppo, segno che il problema fisico che lo ha tenuto ai box nelle scorse partite è superato, anche se il tecnico potrebbe decidere di dargli altro tempo per non rischiarlo. Niente da fare, invece, per Masini: il centrocampista si rivedrà, probabilmente, ad anno nuovo (il campionato della Robur inizierà il 14 gennaio). Per il resto tutti abili e arruolabili: l’emergenza assenze è quindi rientrata, con mister Magrini che avrà un ventaglio di scelte più ampio nella costruzione dell’undici titolare anti-Rondinella; e anche più ‘grattacapi’: chi è sceso in campo nelle ultime partite ha dimostrato di poterci stare alla grande, tutti meriterebbero di giocare. Intanto un nuovo giocatore,

Filippo Siliberto, è entrato a far parte ufficialmente della ‘famiglia’ bianconera. Il portiere, classe 2003, era aggregato al gruppo già da qualche giorno (ha anche assistito dalla tribuna a diverse partite della squadra, insieme ai compagni), per coprire il vuoto lasciato da Di Fusco, che ha deciso di salutare la Robur. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, Siliberto, come spiega la società, "è un portiere dotato di grande personalità e potenza fisica, caratteristiche che lo rendono un giocatore affidabile e capace di trasmettere sicurezza all’intero reparto difensivo. Nel corso della sua carriera, Siliberto ha poi vestito le maglie del Lornano Badesse e dell’Asta Taverne. Ora Filippo è pronto a cominciare questo nuovo capitolo della sua carriera, desideroso di mettere a disposizione le sue doti al servizio della causa bianconera". La scelta della Robur, quindi, quella di dotarsi di un estremo difensore over, Giusti e di due portieri under, Gueye (2004) che ancora non ha collezionato gettoni, e, appunto, l’ultimo arrivato Siliberto (nella foto).

Angela Gorellini