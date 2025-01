Robur, il dg Farina: "Club da costruire. Andiamo avanti un passo alla volta"

Sono trascorsi cento giorni dall’arrivo a Siena della nuova proprietà svedese, che ha rilevato il 91 per cento delle quote da Simone Giacomini. A fare un bilancio, sui canali ufficiali della società bianconera, il direttore generale Simone Farina. "Stiamo costruendo un club e non solo una squadra – ha affermato –: ogni giorno facciamo dei progressi. Come dico sempre stiamo andando avanti un passo alla volta. Dal punto di vista sportivo abbiamo piena fiducia nei ragazzi e in chi li gestisce: sono loro il cuore pulsante di questo grande progetto. Ovviamente il raggiungimento dei play off, della miglior posizione in classifica diventa per noi fondamentale, per avere credibilità. Stiamo già pianificando la prossima stagione, cercando di fare le cose in modo diverso con una visione sostenibile per il futuro. L’augurio è quello di tornare il prima possibile tra i professionisti, ma questo deve avvenire attraverso la pianificazione che stiamo facendo". "E’ un’emozione indescrivibile veder crescere qualcosa in cui crediamo tanto – ha proseguito Farina –: avvertiamo la responsabilità, ma anche l’entusiasmo di creare qualcosa di duraturo per la città e soprattutto per i nostri tifosi. Ogni piccolo risultato è per noi un motivo di orgoglio, ma sappiamo che c’è ancora tanto da fare".

Come si prospetta allora il futuro del Siena Calcio? Nelle parole del direttore bianconero fiducia e ottimismo. "Immagino un club forte, organizzato e proiettato verso il domani – ha dichiarato –. Stiamo lavorando per rafforzare la nostra struttura, per trovare soluzioni per lo stadio e per un centro sportivo che possa accogliere la nostra Accademy: vogliamo attirare giovani talenti e costruire basi solide. Ovviamente il controllo finanziario è essenziale per garantire stabilità e sostenibilità a lungo termine alla società". Per Simone Farina, in prospettiva, sarà importante anche "creare relazioni solide, con i tifosi, con gli sponsor e con i partner: tutti devono sentirsi parte di questo grande progetto. Durante questi cento giorni abbiamo avuto tanti incontri positivi con interlocutori che condividono la nostra stessa visione". Farina ha quindi parlato del settore femminile. "Per noi rappresenta una priorità: Jenny Damgaard ci sta dando una grossa mano in questo".